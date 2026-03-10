КСИР объявил о сокрушительном ударе по Израилю КСИР сообщил об ударе по авиабазе Рамат-Давид и аэропорту Хайфы

Иранские военные совершили массированную ракетную атаку на авиационную базу Рамат-Давид в Израиле, аэропорт города Хайфа и площадки для запуска ракет в восточной части Тель-Авива, сообщила иранская государственная телерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции. В заявлении говорится о высокой эффективности использованного вооружения.

Военные базы на севере оккупированных палестинских территорий, в частности авиабаза Рамат-Давид, гражданский аэропорт в Хайфе и замаскированные ракетные пусковые установки армии сионистов в Бней-Браке на востоке Тель-Авива, были поражены мощными иранскими ракетами, — сообщили в КСИР.

До этого военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции организовали операцию против вооруженных формирований в северо-западной провинции Курдистан. Группу боевиков нейтрализовали в ходе упреждающих разведывательных и оперативных мероприятий. Один участник группировки уничтожен на месте. Еще несколько человек оказались в плену у иранских силовиков.

Ранее, ночью 10 марта, подземный научный комплекс Корпуса стражей Исламской революции по созданию баллистических ракет подвергся атаке израильских военных сил в Тегеране. Воздушный налет также затронул основной штаб подразделения «Аль-Кудс».