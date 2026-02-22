Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 20:09

«Такие деньги»: Кушанашвили поразили отступные Родригеза при разводе

Кушанашвили поразились 55 млн, выплаченные Родригезом экс-супруге

Отар Кушанашвили Отар Кушанашвили Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press
Журналист Отар Кушанашвили удивился, что ведущий Тимур Родригез (настоящее имя — Тимур Керимов) оставил бывшей жене Анне Девочкиной после развода 55 млн рублей. В выпуске своего шоу «Каково?!» он поинтересовался, где шоумен мог заработать крупную сумму.

Где в России, в которой людям не на что жить, зарабатываются такие деньги?! <…> Что я понимаю? Я ничего не понимаю! — эмоционально отреагировал Кушанашвили.

Известно, что после развода с экс-супругой Родригез оставил все имущество жене и попросил 30% от стоимости дома. Жилище продали за 100 млн рублей. Шоумен выплачивал алименты и средства на содержание Анны, в том числе покрывал отпуска и дополнительные занятия детей.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что суд расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены Родригезом. Он отметил, что ежемесячные выплаты составляли 500 тыс. рублей. Адвокат отметил, что расторжение потребовалось в связи с «изменившимися обстоятельствами».

До этого сообщалось, что в декабре Пресненский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Родригеза к бывшей жене Анне Девочкиной. Артист просил уменьшить сумму алиментов на общих детей.

