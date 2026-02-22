Мужчина нашел редкую жемчужину в блюде с моллюсками

Житель китайской провинции Хунань во время обеда в ресторане в городе Чанша обнаружил в блюде из моллюсков с луком настоящую жемчужину, сообщает портал Noodou. Его находкой оказалась розовая жемчужина со слабым естественным блеском.

Администрация заведения проявила щедрость и позволила счастливчику забрать драгоценность себе без каких-либо дополнительных выплат. Мужчина рассказал в соцсетях, что весь обед на компанию друзей обошелся менее чем в 80 юаней (887 рублей). Он подчеркнул, что взял моллюсков за 29 юаней (300 рублей) и это приобретение стало самым ярким впечатлением от похода в ресторан.

Мне кажется, это хороший знак для Нового года, — поделился эмоциями от своей находки счастливчик.

Некоторые пользователи Сети заподозрили ресторан в инсценировке ради рекламы, однако представители заведения категорически отвергли подобные обвинения. Они пояснили, что за двухлетнюю историю работы это первый подобный случай в их практике.

Ранее жительница Китая Юэ Ли отказалась от руководящей позиции в крупной компании и решила кормить рыб на необитаемом острове. Теперь женщина трудится инспектором на базе и получает 430$ (33 тыс. рублей).