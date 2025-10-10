Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:44

Женщина чуть не сломала зубы об «настоящую удачу»

Американка нашла редчайшую розовую жемчужину в блюде из ресторана

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американка Ребекка Уиншип чуть не сломала зуб, когда обнаружила жемчужину морской улитки конка во время ужина в ресторане во Флориде, сообщает People. Поначалу женщина приняла твердый предмет во рту за камень, но менеджер заведения рассказал, что подобная находка — это «настоящая удача».

Где-то в одной из 10 000 раковин действительно рождается жемчужина. Найти жемчужину ювелирного качества внутри раковины в дикой природе — это просто неслыханно, — рассказала Ребекка.

Для женщины находка стала символическим посланием от покойного отца, прах которого она развеяла над океаном. Она сама сделала эскиз будущего украшения в стиле барокко и отнесла его свекру, который работает ювелиром.

Жемчужина была помещена в оправу и дополнена бриллиантом. Ребекка получила готовое кольцо в феврале, а в мае вышла замуж, после чего стала носить его вместе с обручальным кольцом, что придало находке дополнительный символический смысл.

Ранее сообщалось, что американские моряки обнаружили у побережья Флориды клад испанских монет XVIII века общей стоимостью $1 млн (81 млн рублей). Ценности были подняты с затонувшего в 1715 году галеона, который входил в состав флотилии, перевозившей богатства из Нового Света в Испанию.

США
находки
жемчуг
рестораны
кольца
