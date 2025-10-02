Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 18:22

У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн

Американские моряки нашли клад испанских монет XVIII века с затонувшего галеона

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американские моряки обнаружили ценный клад на борту судна, затонувшего три столетия назад, сообщает New York Post. Общая стоимость находки, состоящей из золотых и серебряных монет, оценивается в $1 млн (81 010 000 рублей).

Ценности были найдены командой капитана Левина Шейверса во время поисковых работ у флоридского побережья. Артефакты пролежали на морском дне более 300 лет в составе груза испанской флотилии из 11 кораблей.

Исторический караван галеонов перевозил богатства из Нового Света в метрополию, когда в июле 1715 года попал в разрушительный ураган. В результате кораблекрушения на дно ушли тонны драгоценных металлов и украшений общей стоимостью около $400 млн (32,4 млрд рублей) в современном эквиваленте.

Среди обнаруженных предметов числятся 1000 серебряных реалов и пять редких золотых эскудо, отчеканенных в мексиканских, перуанских и боливийских колониях. Особое удивление исследователей вызвала прекрасная сохранность монет, на которых четко просматриваются даты выпуска и клейма монетных дворов.

В настоящее время все артефакты переданы специалистам для проведения процедуры консервации. После завершения реставрационных работ уникальные находки займут место в экспозициях музеев штата Флорида.

Ранее житель Сан-Франциско купил дом 1920-х годов и нашел в его фундаменте сейф. По его словам, вытащить клад, не разбив бетон, невозможно, поэтому пока что у него нет даже предположений о содержимом находки.

