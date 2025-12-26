Новый год — 2026
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новогодний стол — это всегда место для кулинарных открытий, и если вы ищете изящную и необычную альтернативу привычным салатам, «Морская пена» станет блестящей находкой. Этот лёгкий слоёный салат-кольцо с консервированными кальмарами сочетает в себе нежность морепродуктов, сливочность сыра и пикантность чеснока. Своё название он оправдывает полностью: воздушная текстура и лёгкий вкус действительно напоминают морские бриз. А благодаря эффектной подаче в форме кольца, украшенного красной икрой, он мгновенно превращается в настоящее украшение праздника, которое гости разберут одним из первых.

Отварите и остудите 1 морковь и 2 куриных яйца. Консервированных кальмаров (1 банка, примерно 200 г) откиньте на сито, чтобы стек рассол, и нарежьте мелкой соломкой. Остывшие морковь, яйца и 150 г твёрдого сыра натрите на отдельной мелкой тёрке. Чеснок (2 зубчика) пропустите через пресс. Для сборки вам понадобится салатник с отверстием в центре или просто красивое плоское блюдо. Выкладывайте слои по порядку, каждый слегка смазывая майонезом (всего около 5 ст. л.): первый слой — кальмары, второй — морковь, третий — сыр, смешанный с чесноком, четвёртый — яйца. Аккуратно утрамбуйте салат и дайте ему пропитаться в холодильнике 1-2 часа. Перед подачей украсьте салат красной икрой (около 20 г) и веточками зелени.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
