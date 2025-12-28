Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 05:55

Стало известно о случаях употребления неизвестных препаратов в рядах ВСУ

РИАН: ВСУ заставили призванных солдат на построении выпить неизвестные препараты

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинских солдат принуждали употреблять неизвестные препараты дважды в день, рассказал РИА Новости бывший украинский заключенный Роман Дубовик, сдавшийся в плен к Вооруженным силам РФ. Он утверждает, что сослуживцы отмечали психотропный эффект этих веществ.

Дубовик сначала отбывал срок за кражу, а затем подписал контракт с ВСУ. По его словам, личный состав регулярно получал таблетки под видом витаминов во время построений.

Там в расположении нам давали какие-то таблетки всем. Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины, разные какие-то таблетки непонятные. Да, построение, все — проходят, ВСУ выдают таблетки и стоит, смотрит проверяющий, — сказал пленный.

Он добавил, что, по словам его сослуживцев, которые принимали эти таблетки, происходит полное «подавление личности». Это необходимо для поддержания дисциплины и боеспособности в украинской армии.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров заметил, что президент Украины Владимир Зеленский на публичных мероприятиях демонстрирует рассеянное поведение. Специалист отметил, что речь главы государства бывает нечеткой, он делает необоснованные паузы и переспрашивает.

наркотики
ВСУ
солдаты
принуждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп дал определенный «знак» Зеленскому по мирному плану на Украине
Атаки дронов ВСУ отразили на севере Ростовской области
Лучший вкус и символ праздника: готовим классический советский оливье
Стало известно о случаях употребления неизвестных препаратов в рядах ВСУ
Новые дорожные знаки появятся в России с 2026 года
Россиянам ужесточат условия выдачи льготной семейной ипотеки
В двух поселках на Камчатке введен режим ЧС
Мошенники начали использовать новогодние туры для обмана россиян
К чему снится выпадение зубов: пугающий сон раскроет тайны
Жительница Дальнего Востока выиграла суперприз в лотерее
Тракторист вступил в неравный бой с тиграми ради домашнего скота
В ОП озвучили, сколько пенсионных баллов нужно для страховых выплат
«Поступают регулярно»: директор ЗАЭС рассказал об угрозах атомщикам
Зеленский прилетел на переговоры с Трампом в США
На Украине спрогнозировали, чем может закончиться встреча Трампа и Зеленского
У блогера-миллионника отобрали искалеченную маленькую львицу
«Закрытые глаза»: Запад обвинили в игнорировании коррупции на Украине
Гороскоп на 28 декабря: вкладываем, покупаем, следим за здоровьем
Белый дом проинформировал о переносе встречи Трампа и Зеленского
ВСУ уличили в бездумных потерях элитных подразделений
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.