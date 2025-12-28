Стало известно о случаях употребления неизвестных препаратов в рядах ВСУ РИАН: ВСУ заставили призванных солдат на построении выпить неизвестные препараты

Украинских солдат принуждали употреблять неизвестные препараты дважды в день, рассказал РИА Новости бывший украинский заключенный Роман Дубовик, сдавшийся в плен к Вооруженным силам РФ. Он утверждает, что сослуживцы отмечали психотропный эффект этих веществ.

Дубовик сначала отбывал срок за кражу, а затем подписал контракт с ВСУ. По его словам, личный состав регулярно получал таблетки под видом витаминов во время построений.

Там в расположении нам давали какие-то таблетки всем. Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины, разные какие-то таблетки непонятные. Да, построение, все — проходят, ВСУ выдают таблетки и стоит, смотрит проверяющий, — сказал пленный.

Он добавил, что, по словам его сослуживцев, которые принимали эти таблетки, происходит полное «подавление личности». Это необходимо для поддержания дисциплины и боеспособности в украинской армии.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров заметил, что президент Украины Владимир Зеленский на публичных мероприятиях демонстрирует рассеянное поведение. Специалист отметил, что речь главы государства бывает нечеткой, он делает необоснованные паузы и переспрашивает.