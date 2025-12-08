Нарколог рассказал о странных деталях в поведении Зеленского

Во время пресс-конференции перед встречей с европейскими лидерами президент Украины Владимир Зеленский демонстрировал рассеянное поведение, заявил в беседе с aif.ru врач-нарколог Василий Шуров. Специалист отметил, что речь главы государства была нечеткой, он делал необоснованные паузы и переспрашивал. Однако Шуров добавил, что не увидел признаков интоксикации.

Понятно, что по сравнению с тем, когда у него белая пуля из носа вылетела, сейчас он выглядит, хоть и очень потасканно и удрученно, но в целом стабильно. <...> Учитывая весь контекст ситуации, что его просто сливают в унитаз, и далеко не золотой, конечно, будешь грустить. Я не вижу тут явных признаков интоксикации, — сказал нарколог.

Ранее Шуров в разговоре с NEWS.ru допустил, что у президента Украины могут наблюдаться симптомы наркотической зависимости. Он предположил, что эта проблема могла возникнуть еще в период его актерской карьеры в российском шоу-бизнесе. Нарколог подчеркнул, что если его пациент подписывает информированное согласие, он никогда не станет разглашать данные о его зависимости и позволит ему сохранить образ «приличного человека» в общественном мнении. Он добавил, что утечка такой информации недопустима с этической точки зрения.

Также Шуров, комментируя инцидент с неизвестным белым веществом, которое выпало из носа Зеленского во время видеообращения, предположил, что это мог быть наркотик. Он назвал кадры печальным зрелищем, которое, по его мнению, демонстрирует серьезный уровень наркотической зависимости политика.