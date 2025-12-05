ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 17:16

«Есть симптомы»: Шуров о наркотической зависимости Зеленского

Шуров заявил о симптомах у Зеленского, указывающих на кокаиновую зависимость

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Психиатр-нарколог Василий Шуров допустил в разговоре с NEWS.ru, что у президента Украины Владимира Зеленского есть определенные симптомы, позволяющие говорить о его кокаиновой зависимости. Он добавил, что предполагаемую зависимость политик мог получить еще будучи актером, вращаясь в российском шоу-бизнесе.

Если ко мне обращаются журналисты и просят прокомментировать определенное поведение как специалиста, что я вижу, то мы можем, например, обсудить кокаиновую зависимость Владимира Зеленского, которая началась еще в российском шоу-бизнесе, или что-то подобное. Есть определенные симптомы, которые невозможно скрыть, и я могу как врач их интерпретировать и озвучить, — сказал Шуров.

Врач подчеркнул, что если его пациент подписывал информированное согласие, то он никогда не будет говорить о его зависимости и позволит ему оставаться в глазах общественности «приличным человеком». Он добавил, что не допускает утечки данных, это неэтично.

Шуров ведет на канале «Пятница!» новое реалити-шоу «Звезды под капельницей». Медийные личности с разными зависимостями проходят лечение в реабилитационном центре под его присмотром.

Ранее Шуров сказал, что любовные отношения в реабилитационных центрах для зависимых запрещены, так как пациенты подсаживаются на них, как на наркотик. Он добавил, что лав-стори в рехабе — это всегда форс-мажор и угроза срыва реабилитационной программы.

