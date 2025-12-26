Риелтор объяснила, как определить хорошего арендатора

Надежный арендатор охотно предоставит документы, подтверждающие свою платежеспособность, а сумма дохода будущего жильца должна в несколько раз превышать стоимость аренды квартиры, заявила NEWS.ru риелтор и владелица агентства недвижимости Марина Маньянова. По ее словам, важным этапом отбора также является внимательное наблюдение за поведением кандидата во время первой встречи.

Как определить хорошего арендатора? Попросите справку о доходах или выписку с места работы. Надежный арендатор охотно предоставит такие документы. Обратите внимание, сумма дохода должна быть как минимум в два-три раза выше ежемесячной арендной платы. Спросите, где он жил раньше, почему съехал и можно ли связаться с предыдущим арендодателем. Прямая рекомендация от бывшего владельца квартиры — это ценный источник информации. Обратите внимание на пунктуальность, вежливость и аккуратность. Первый визит часто говорит о многом: если человек опаздывает без предупреждения или ведет себя вызывающе — это тревожный знак, — пояснила Маньянова.

Она добавила, что любые договоренности, даже с самым приятным собеседником, в обязательном порядке должны быть зафиксированы в письменном договоре, который защищает интересы обеих сторон. По словам риелтора, не стоит стесняться задавать арендатору вопросы и полагаться на интуицию.

Чтобы определить надежного арендатора, задавайте ключевые вопросы: «Где вы работаете, как давно? Планируете жить одни или с кем-то? Есть ли у вас домашние животные? Курите ли вы? На какой срок планируете аренду?» Даже самый приятный арендатор должен подписать договор. Это защита как для вас, так и для него. Надежный арендатор — это не удача, а результат внимательной проверки. Не стесняйтесь задавать вопросы и следовать интуиции: лучше потратить больше времени на отбор, чем потом на устранение последствий, — резюмировала Маньянова.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявлял, что цены на рынке многоквартирного жилья в России движутся в разных направлениях. По его словам, в третьем квартале зафиксирован рост стоимости в 12 городах, снижение — в восьми, а в 23 населенных пунктах цены остались на прежнем уровне.