Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 06:00

Риелтор объяснила, как определить хорошего арендатора

Риелтор Маньянова: хороший арендатор предоставит справку о доходах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надежный арендатор охотно предоставит документы, подтверждающие свою платежеспособность, а сумма дохода будущего жильца должна в несколько раз превышать стоимость аренды квартиры, заявила NEWS.ru риелтор и владелица агентства недвижимости Марина Маньянова. По ее словам, важным этапом отбора также является внимательное наблюдение за поведением кандидата во время первой встречи.

Как определить хорошего арендатора? Попросите справку о доходах или выписку с места работы. Надежный арендатор охотно предоставит такие документы. Обратите внимание, сумма дохода должна быть как минимум в два-три раза выше ежемесячной арендной платы. Спросите, где он жил раньше, почему съехал и можно ли связаться с предыдущим арендодателем. Прямая рекомендация от бывшего владельца квартиры — это ценный источник информации. Обратите внимание на пунктуальность, вежливость и аккуратность. Первый визит часто говорит о многом: если человек опаздывает без предупреждения или ведет себя вызывающе — это тревожный знак, — пояснила Маньянова.

Она добавила, что любые договоренности, даже с самым приятным собеседником, в обязательном порядке должны быть зафиксированы в письменном договоре, который защищает интересы обеих сторон. По словам риелтора, не стоит стесняться задавать арендатору вопросы и полагаться на интуицию.

Чтобы определить надежного арендатора, задавайте ключевые вопросы: «Где вы работаете, как давно? Планируете жить одни или с кем-то? Есть ли у вас домашние животные? Курите ли вы? На какой срок планируете аренду?» Даже самый приятный арендатор должен подписать договор. Это защита как для вас, так и для него. Надежный арендатор — это не удача, а результат внимательной проверки. Не стесняйтесь задавать вопросы и следовать интуиции: лучше потратить больше времени на отбор, чем потом на устранение последствий, — резюмировала Маньянова.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявлял, что цены на рынке многоквартирного жилья в России движутся в разных направлениях. По его словам, в третьем квартале зафиксирован рост стоимости в 12 городах, снижение — в восьми, а в 23 населенных пунктах цены остались на прежнем уровне.

риелторы
россияне
советы
квартиры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог объяснила, почему кошки мяукают по ночам
Беспилотники «Ахмата» и артиллерия стали смертельным дуэтом для ВСУ
Юрист ответил, чем грозит распитие шампанского под бой курантов во дворе
Россиянам рассказали, какие орехи могут быть опасны для организма
Комета 3I/ATLAS раскрыла еще одну свою необычную особенность
«45 минут, чтобы уехать»: раскрыты действия ВСУ в Красноармейске
Глава ЕНП одобрил отправку военных ФРГ на Украину под флагом Европы
Риелтор объяснила, как определить хорошего арендатора
Сон о пожаре в чужом доме: что ждет в реальности?
Охота на арторудия и точные удары по ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 декабря
Названы перспективные направления по России в новогодние праздники
Стало известно, подорожают ли мандарины к Новому году
Менеджер банка на Камчатке похитила у участников СВО миллионы рублей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 декабря
К чему снится пожар в своем доме: предупреждение или удача?
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в ситуации с США
В ВСУ расследуют потерю командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
Глава Росатома назвал сроки пуска первого блока АЭС в Бангладеш
Юрист объяснил, как работнику добиться выплаты 13-й зарплаты
Вредные советы: врачи развенчали 10 опасных мифов о лечении детей
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.