Удары по Украине сегодня, 30 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 30 января, нанесли удары по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 30 января

Российские военные в ночь на 30 января поразили объекты Вооруженных сил Украины в прифронтовой зоне, сообщил военный блогер Олег Царев, уточнив, что по энергообъектам удары не наносились.

«В Днепропетровской области поражены цели в Самарском, железнодорожная станция Письменное в Васильковском районе, а также железнодорожная станция и бензовоз в Синельниково. По окрестностям Харькова отработала тяжелая РСЗО. „Герани“ атаковали Великий Бурлук и Чугуев. Опубликовано видео, как ФАБ-3000 поражает пункт временной дислокации ВСУ в Константиновке», — отметил он в авторском Telegram-канале.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 30 января были нанесены удары по объектам логистики и промышленному узлу в Днепропетровской области.

В Синельниково, по его данным, был поражен транзитный узел, через который проходят военные грузы, техника и личный состав ВСУ в направлении Донецкой и Запорожской областей; в Васильковке — не менее восьми беспилотников «Герань-2» поразили складские зоны, промышленные объекты двойного назначения и пункты временного хранения топлива и комплектующих. Также удары были нанесены по военным объектам в Юрьевке, Николаевке и в селе Хорошем, сообщил подпольщик в авторском Telegram-канале.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

«Прогноз: в ближайшие трое — пять суток вероятно сохранение текущего формата: удары по тыловым районам прифронтовых областей. Энергетические объекты с высокой вероятностью останутся вне прямого поражения до исчерпания политического ресурса „перемирия“ или до появления значимого повода для его пересмотра. После этого возможен резкий возврат к комбинированным ударам — уже на фоне ослабленной логистики противника», — заявил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

