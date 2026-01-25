Обильные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

В Москве в начале февраля погода будет держаться в пределах климатической нормы. Что еще известно о прогнозе на начало последнего зимнего месяца, ждать ли обильных дождей и тепла до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале февраля

По метеорологическим прогнозам, с 1 по 10 февраля в Москве дневная температура воздуха ожидается в пределах от -3 до -6 градусов, а ночью столбик термометра стабильно будет опускаться до -12 градусов. Наиболее холодным периодом этой декады станет первая неделя. Особенно морозной ожидается ночь на пятницу, 6 февраля, в этот день температура может достичь отметки в -12 градусов. В эти дни ветер будет умеренным, преимущественно юго-западным, со скоростью 3–5 м/с.

По информации Гидрометцентра РФ, погода в течение месяца будет держаться в пределах климатической нормы, без резких скачков температуры и продолжительных оттепелей.

Таким образом, в российской столице в начале февраля обильных дождей и тепла до 0 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале февраля

В Санкт-Петербурге первая декада февраля, по прогнозам синоптиков, ожидается холодной. Средние дневные температуры воздуха прогнозируются в диапазоне от -2 до -5 градусов, ночные — от -5 до -13 градусов. Преобладающим направлением ветра станет южное и юго-западное, со средней скоростью от 4 до 6 м/с. Осадки в течение первых 10 дней февраля выпадут в виде снега.

Начало месяца, с 1 по 5 февраля, ознаменуется стабильной морозной погодой: прогнозируется температура около -4 градусов днем и до -9 градусов ночью. Ветер южный, порывы до 6,4 м/c.

В период с 6 по 10 февраля похолодание достигнет своего пика в Северной столице. Днем ожидается до -6 градусов, ночью — около -13. Ощущаться температура будет как -14 градусов. Завершит первую декаду февраля день с температурой около -4 градусов днем и -7 градусов ночью. Ветер юго-западный.

