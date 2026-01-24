Крид, уход из Black Star, тайна возраста: как живет певица Клава Кока

Певица Клава Кока в декабре покинула лейбл Black Star после 10 лет сотрудничества. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Клава Кока

Клава Кока (настоящая фамилия — Высокова) родилась 23 июля 1995 года в Екатеринбурге. Она окончила факультет государственной службы и управления в РАНХиГС, после того как не поступила во ВГИК — ей не хватило одного балла, чтобы попасть на бюджет.

С раннего детства Клава Кока увлекалась музыкой. В 19 лет она выпустила свой первый альбом «Кусто» и одержала победу на конкурсе «Молодая кровь» телеканала СТС и лейбла Black Star, после чего заключила с ним контракт. За горды карьеры исполнительница выпустила десятки композиций, наиболее известные из которых — «Краш», «Покинула чат», «Замуж», «Пьяную домой» и другие.

Что известно о личной жизни Клавы Коки

Клава Кока на протяжении пяти лет состояла в отношениях с Дмитрием Курышкиным, он снимался в клипе на песню артистки «Мой кислород».

Затем исполнительница два года встречалась с блогером Дмитрием Гордеем. Их отношения закончились в 2021 году.

В 2023 году артистка приняла участие в проекте «Сердце Клавы», в финале которого в потенциальные женихи выбрала блогера и модель Александра Поверина. Спустя год и четыре месяца пара рассталась.

«Я хотела семью, хотела детей, давно мечтаю уже об этих бегающих ангелочках. У меня есть все, но нет и не было того человека, в котором захочется видеть свое продолжение. Я все это озвучивала. Мы с Сашей общались целую неделю, обсуждали, кто как видит дальнейшее существование. Но то, что он не хочет семью и детей, сказал мне за три месяца до разрыва. Мы были уже целый год вместе, и он сказал: „Я, пока не стану богатым и популярным, не смогу строить семью“», — поделилась певица в шоу «VK Видео» «Сессия».

Коке несколько раз приписывали роман с певцом Егором Кридом, но они регулярно опровергали слухи. В октябре прошлого года артистка призналась, что разорвала дружеские отношения с коллегой.

«Бывает такое, когда дороги расходятся. Что будет дальше, время покажет. Это все-таки личное», — заявила она.

Певица Клава Кока Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Клава Кока

Клава Кока продолжает творческую деятельность. В декабре 2025 года она завершила 10-летнее сотрудничество с лейблом Black Star. По словам исполнительницы, ей предлагали «очень выгодное условие» остаться, но она решила стать самостоятельным артистом, в том числе из-за планов создать семью.

«Я уже самостоятельный артист, и если в какой-то момент мне придется уйти в декрет на год, то я смогу это сделать. Просто обеспечу свою команду зарплатами условно. Эта свобода, которая мне дает возможность не думать о том, что я кого-то подвожу. Поэтому я очень надеюсь, что в ближайшее время у меня получится совместить карьеру со своей будущей семьей», — сказала она в интервью Лауре Джугелии.

В январе Кока выпустила песню «Тысячи зим», а также приняла участие в новом сезоне шоу «Дуэты». В проекте она выступила с бывшей участницей группы «Ранетки» Аней Рудневой.

«„Дуэты“ рождают супружеские пары. Например, моя подруга Мари Краймбрери когда-то пела в этом шоу вместе с Давой — тогда они фактически и познакомились. А не так давно они поженились и теперь воспитывают дочку. Это, конечно, невероятно. Кто знает, может, там тоже мой будущий муж стоит! Я бы хотела», — призналась она.

Артистка в июле прошлого года призналась, что на протяжении 12 лет держала в тайне свой истинный возраст и сообщила в день рождения, что ей исполнилось 30 лет. Она пояснила, что решила «вычеркнуть» один год перед совершеннолетием из-за того, что он был неудачным.

«Год получился настолько неудачным, что я придумала его просто вычеркнуть. Я поменяла возраст на всех страницах интернета, при знакомстве с новыми людьми, но самое главное — в своей голове», — поделилась она.

