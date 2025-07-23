Клава Кока решила раскрыть свой истинный возраст

Популярная исполнительница Клава Кока (Клавдия Высокова) сообщила, что на протяжении 12 лет сознательно скрывала настоящую дату рождения. В Telegram-канале в день празднования своего дня рождения исполнительница сказала, что ей исполнилось 30 лет, а не 29, как считали поклонники. Клава Кока пояснила, что решила «вычеркнуть» один год перед совершеннолетием из-за его полного провала.

Год получился настолько неудачным, что я придумала его просто вычеркнуть. Я поменяла возраст на всех страницах интернета, при знакомстве с новыми людьми, но самое главное — в своей голове, — сказала певица.

Российская исполнительница до этого получила статус официального посла международного конкурса «Интервидение». Как сообщает пресс-служба мероприятия в своем Telegram-канале, артистку охарактеризовали как «настоящего кумира» миллионов российских меломанов.

Ранее певица столкнулась с проблемами со здоровьем. В своем Telegram-канале Клава Кока сообщила о потере голоса накануне выступления на VK Fest в Москве. Она опубликовала кадры, где находится в медицинском учреждении под капельницей, сопроводив их аудиозаписью с комментарием о критичности ситуации.