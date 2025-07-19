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19 июля 2025 в 21:26

Стал известен официальный посол «Интервидения»

Российскую певицу Клаву Коку назначили официальным послом «Интервидения»

Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российскую певицу Клаву Коку (настоящее имя — Клавдия Высокова) назначили одним из официальных послов «Интервидения», сообщает пресс-служба конкурса в Telegram-канале. Артистку назвали «настоящим крашем» миллионов российских поклонников музыки.

Мы счастливы представить вам еще одного посла «Интервидения’25»! И это настоящий краш миллионов российских поклонников музыки — известная певица, автор песен, блогер и телеведущая Клава Кока, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что от Узбекистана на «Интервидении» будет выступать певец Шохрух Ганиев, который сочетает эстрадную стилистику с национальным колоритом. От Белоруссии выступит певица Анастасия Кравченко. Девушка представит собственную композицию «Мотылек».

До этого стало известно, что эксперт в области музыкального менеджмента Адриана Пасос Такоронте вошла от Кубы в международное жюри конкурса «Интервидение». Такоронте — номинант и лауреат премий Латиноамериканской академии звукозаписи и ежегодной Международной ярмарки музыкальной индустрии Кубы Cubadisco.

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