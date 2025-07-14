Стало известно, кто выступит на «Интервидении» от Узбекистана

Стало известно, кто выступит на «Интервидении» от Узбекистана Узбекистан на «Интервидении» представит певец Шохрух Ганиев

От Узбекистана на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» будет выступать певец Шохрух Ганиев, сообщает Telegram-канал конкурса. Артист сочетает эстрадную стилистику с национальным колоритом.

Встречайте нового участника конкурса «Интервидение», весь творческий путь которого озарен светом особого, трепетного отношения к национальной музыке родной страны. И это певец Шохрух Ганиев, представитель солнечного Узбекистана, — говорится в сообщении.

В детстве по настоянию родителей Ганиев освоил национальный музыкальный инструмент — доиру. Любовь и уважение к традиционной музыке певцу прививали с малых лет. Сейчас помимо выступлений он занимается преподавательской деятельностью.

Отмечается, что на родине Ганиев является многократным обладателем различных музыкальных призов, среди которых награды патриотического конкурса «Ozbekiston — Vatanim manim» («Узбекистан — Родина моя»). Кроме того, Шохрух является абсолютным победителем международного проекта «Голос» в Узбекистане 2024 года.

Ранее стало известно, что от Белоруссии «Интервидении» выступит певица Анастасия Кравченко. Девушка представит собственную композицию «Мотылек». Автором музыки стал композитор Николай Сосин.