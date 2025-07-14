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14 июля 2025 в 17:14

Стало известно, кто выступит на «Интервидении» от Узбекистана

Узбекистан на «Интервидении» представит певец Шохрух Ганиев

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

От Узбекистана на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» будет выступать певец Шохрух Ганиев, сообщает Telegram-канал конкурса. Артист сочетает эстрадную стилистику с национальным колоритом.

Встречайте нового участника конкурса «Интервидение», весь творческий путь которого озарен светом особого, трепетного отношения к национальной музыке родной страны. И это певец Шохрух Ганиев, представитель солнечного Узбекистана, — говорится в сообщении.

В детстве по настоянию родителей Ганиев освоил национальный музыкальный инструмент — доиру. Любовь и уважение к традиционной музыке певцу прививали с малых лет. Сейчас помимо выступлений он занимается преподавательской деятельностью.

Отмечается, что на родине Ганиев является многократным обладателем различных музыкальных призов, среди которых награды патриотического конкурса «Ozbekiston — Vatanim manim» («Узбекистан — Родина моя»). Кроме того, Шохрух является абсолютным победителем международного проекта «Голос» в Узбекистане 2024 года.

Ранее стало известно, что от Белоруссии «Интервидении» выступит певица Анастасия Кравченко. Девушка представит собственную композицию «Мотылек». Автором музыки стал композитор Николай Сосин.

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