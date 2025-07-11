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11 июля 2025 в 17:28

Белоруссия подготовила песню для международного конкурса «Интервидение»

Настя Кравченко Настя Кравченко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

От Белоруссии на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» выступит певица Анастасия Кравченко. Девушка представит собственную композицию «Мотылек». Автором музыки стал композитор Николай Сосин.

Моя песня «Мотылек» посвящена тем, кто ищет внутри себя силы преодолеть трудности и поверить в себя. Это напоминание о том, что каждый из нас может осуществить свою мечту, — рассказала Кравченко.

В песне она выразила личные переживания через образ мотылька — символа трансформации и надежды. Автор намеренно пронизала текст метафорами. Маски, фарфоровые куклы и хрустальные слезы олицетворяют иллюзии и уязвимость человека. С песней «Мотылек» Кравченко впервые выступила 10 июля на открытии «Славянского базара» в Витебске.

В Бишкеке стартовал специальный проект — эстафета передачи флага конкурса «Интервидение» оргкомитету экспедиции «Путешествие в сердце Евразии». Церемония прошла 7 июля на площади Ала-Тоо.

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