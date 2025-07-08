Эстафета по передаче флага конкурса «Интервидение» стартовала в Бишкеке

Эстафета по передаче флага конкурса «Интервидение» стартовала в Бишкеке

В Бишкеке стартовал специальный проект — эстафета передачи флага международного музыкального конкурса «Интервидение» оргкомитету экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии». Церемония прошла 7 июля на площади Ала-Тоо.

В ходе мероприятия участники творческого трио «Номад» подписали флаг, оставив на нем первый автограф. После этого они передали символ конкурса представителям экспедиции «Путешествие в сердце Евразии». В дальнейшем флаг доставят представителю Узбекистана. Следующая церемония пройдет в Ташкенте.

Команда «Путешествие в сердце Евразии» вместе с флагом проделает следующий маршрут: Кыргызстан — Узбекистан — Таджикистан. Заключительным этапом пути флага станет его доставка исполнителем из Таджикистана в Москву. Финальная передача символа запланирована на 12 сентября в Национальном центре «Россия».

Ранее стало известно, что эксперт в области музыкального менеджмента Адриана Пасос Такоронте вошла от Кубы в международное жюри конкурса «Интервидение». Такоронте — номинант и лауреат премий Латиноамериканской академии звукозаписи и ежегодной Международной ярмарки музыкальной индустрии Кубы — Cubadisco.