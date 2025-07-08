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08 июля 2025 в 15:39

Куба выбрала своего члена жюри для конкурса «Интервидение»

Адриана Пасос Такоронте Адриана Пасос Такоронте Фото: Пресс-служба «Интервидения»

Эксперт в области музыкального менеджмента Адриана Пасос Такоронте вошла от Кубы в международное жюри конкурса «Интервидение». Такоронте — номинант и лауреат премий Латиноамериканской академии звукозаписи и ежегодной Международной ярмарки музыкальной индустрии Кубы — Cubadisco.

Такоронте возглавляет звукозаписывающий лейбл Producciones Colibri, компанию музыкальных записей и изданий EGREM, а также музыкальное издательство при Кубинском институте музыки. Помимо этого, она представляет Кубу в программе Ibermusicas в качестве международного координатора (Reppi).

Признанный профессионал с многолетним опытом, она мастерски сочетает продюсирование, поддержку новых талантов и продвижение кубинской музыки на мировой арене. Ее работа основана на глубоком анализе, художественном чутье и комплексном управлении проектами — от современных направлений до сохранения музыкального наследия.

Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева заявила, что в составе жюри конкурса будут представители стран-участниц. Она пояснила, что каждая страна представит своего судью. Их имена обнародуют в июле.

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