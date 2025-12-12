«Думала об этом года три»: Кока объяснила неожиданный уход из Black Star Клава Кока заявила, что ушла из Black Star ради дальнейшего развития

Певица Клава Кока решила покинуть музыкальный лейбл Black Star ради дальнейшего развития своей карьеры, передает слова артистки портал StarHit. Звезда отметила, что неоднократно задумывалась о начале сольных выступлений.

Я думала об этом года три, в целом. Я еще за три года до окончания контракта думала, как я буду действовать дальше <…> Стоит ли мне отправиться в свободное плавание или попробовать все-таки дальше двигаться в лейбле? Но было принято решение, что уж слишком у меня все хорошо, и хочется какого-то развития, — призналась Кока.

По словам исполнительницы, самостоятельные выступления позволят ей взять всю ответственность за концерты на себя. Кока также заявила, что принимала решение об уходе из Black Star самостоятельно.

Ранее директор лейбла Павел Курьянов в интервью Лауре Джугелии сообщил, что компания мирно рассталась с Кокой. Он отметил, что за время совместной работы артистка превратилась из неуверенной начинающей исполнительницы в успешную и самостоятельную звезду, которую теперь, как отец — взрослую дочь, пришло время отпустить в свободное плавание.