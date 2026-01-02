Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 11:22

Врач рассказала, как справиться с давлением после новогоднего застолья

Кардиолог Паукова: отдых в прохладном месте помогает нормализовать давление

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новогоднее застолье и эмоциональные переживания способны вызвать резкие изменения давления даже у человека без хронических болезней, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Екатерина Паукова. Для нормализации состояния она советует кратковременный отдых в прохладном помещении с доступом воздуха и применение дыхательных упражнений.

Если человек чувствует себя хорошо и единственным беспокойством являются повышенные либо пониженные значения на тонометре, рекомендуется полежать в прохладном проветриваемом месте в течение часа — с большой вероятностью давление придет в норму, — объяснила врач.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук и эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко рассказал о негативном воздействии стресса, алкоголя и праздничной пищи на артериальное давление. Он также указал на ежегодный рост числа пациентов кардиологических отделений в период зимних праздников.

Кроме того, специалисты пересмотрели критерии диагностики артериальной гипертензии, понизив граничные показатели давления. Эксперты указали, что приблизительно каждый второй взрослый житель Соединенных Штатов имеет завышенные значения, что создает основную угрозу для развития инфарктов, инсультов и проблем с умственной деятельностью.

кардиологи
врачи
медики
давление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поклонники пришли проститься с легендой советского цирка
«Это позор»: визит Зеленского в Польшу назвали крупнейшей катастрофой
Дед Мороз приехал на поезде в Москву
Что будет с рублем? Курс сегодня, 2 января, что с долларом, евро и юанем
Королевская семья Британии: последние новости, вторжение в дом Миддлтон
Раскрыта дата первого в этом году суперлуния
«Стрелять и жестоко убивать»: Трамп об «обычаях» Ирана после протестов
В МО раскрыли, сколько беспилотников и самолетов ВСУ было сбито за неделю
Российские «Кинжалы» разнесли важные для ВСУ объекты на Украине
В Минобороны рассказали, сколько атак ВСУ отразили под Купянском
Стало известно о решительных шагах ВС России на СВО
Российские министры превратили детские мечты в реальность
Россиянам рассказали, как избежать похмелья после застолья
В Турции придумали, как обойти санкции Запада при торговле с Россией
Москвич едва не лишился руки из-за опасной петарды
В Краснодаре пережили самую морозную ночь
«Не простила»: названа страна ЕС, мечтающая отобрать у Польши территорию
Крыша одного из складов Wildberries рухнула в зоне разгрузки
Любовница Товстика подколола Диброву пикантными фото из его особняка
Стало известно о новой попытке атаки Москвы беспилотниками
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.