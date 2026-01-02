Врач рассказала, как справиться с давлением после новогоднего застолья

Врач рассказала, как справиться с давлением после новогоднего застолья Кардиолог Паукова: отдых в прохладном месте помогает нормализовать давление

Новогоднее застолье и эмоциональные переживания способны вызвать резкие изменения давления даже у человека без хронических болезней, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Екатерина Паукова. Для нормализации состояния она советует кратковременный отдых в прохладном помещении с доступом воздуха и применение дыхательных упражнений.

Если человек чувствует себя хорошо и единственным беспокойством являются повышенные либо пониженные значения на тонометре, рекомендуется полежать в прохладном проветриваемом месте в течение часа — с большой вероятностью давление придет в норму, — объяснила врач.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук и эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко рассказал о негативном воздействии стресса, алкоголя и праздничной пищи на артериальное давление. Он также указал на ежегодный рост числа пациентов кардиологических отделений в период зимних праздников.

Кроме того, специалисты пересмотрели критерии диагностики артериальной гипертензии, понизив граничные показатели давления. Эксперты указали, что приблизительно каждый второй взрослый житель Соединенных Штатов имеет завышенные значения, что создает основную угрозу для развития инфарктов, инсультов и проблем с умственной деятельностью.