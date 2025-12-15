Миллионы перестали быть здоровыми из-за новых рекомендаций кардиологов

Специалисты изменили диагностические критерии артериальной гипертензии, снизив пороговые значения артериального давления, о чем сообщается в обновленных рекомендациях Американской кардиологической ассоциации и Американского колледжа кардиологии. Эксперты отметили, что почти половина взрослого населения США имеет повышенные показатели, что является главным фактором риска сердечных приступов, инсультов и когнитивных нарушений.

В новых нормативах упразднена категория «предгипертония», говорится в рекомендации. Диагностическими порогами теперь считаются: повышенное давление — 120–129 при нижнем менее 80 мм рт. ст., гипертония 1-й стадии — 130–139 / 80–89, гипертония 2-й стадии — 140/90 и выше, гипертонический криз — от 180/120.

Ранее международная группа ученых пришла к заключению, что продолжительное нахождение в сидячем положении серьезно увеличивает вероятность возникновения хронических недугов у пожилых людей. По данным исследования, длительное сидение, вне зависимости от характера занятий, будь то телевизор, книги или планшет, оказывает отрицательное воздействие на состояние организма.