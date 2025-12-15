Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 15:55

Миллионы перестали быть здоровыми из-за новых рекомендаций кардиологов

Американская кардиологическая ассоциация изменила критерии гипертонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Специалисты изменили диагностические критерии артериальной гипертензии, снизив пороговые значения артериального давления, о чем сообщается в обновленных рекомендациях Американской кардиологической ассоциации и Американского колледжа кардиологии. Эксперты отметили, что почти половина взрослого населения США имеет повышенные показатели, что является главным фактором риска сердечных приступов, инсультов и когнитивных нарушений.

В новых нормативах упразднена категория «предгипертония», говорится в рекомендации. Диагностическими порогами теперь считаются: повышенное давление — 120–129 при нижнем менее 80 мм рт. ст., гипертония 1-й стадии — 130–139 / 80–89, гипертония 2-й стадии — 140/90 и выше, гипертонический криз — от 180/120.

Ранее международная группа ученых пришла к заключению, что продолжительное нахождение в сидячем положении серьезно увеличивает вероятность возникновения хронических недугов у пожилых людей. По данным исследования, длительное сидение, вне зависимости от характера занятий, будь то телевизор, книги или планшет, оказывает отрицательное воздействие на состояние организма.

кардиологи
США
гипертония
рекомендации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Такого ада не встречал»: Плющенко не сдержался после избиения ученицы
Как компании пересматривают стратегии хранения топлива
В «Альтернативе для Германии» раскрыли, как справятся с мигрантами
Шоу «Аватар», внебрачные дети, молодая возлюбленная: как живет Кай Метов
Матерей и одиноких отцов освободили от наказания в виде обязательных работ
Россиянка пожаловалась Путину на детскую площадку прямо у дороги
Путин поздравил красноярцев с открытием филиала НЦ «Россия»
В небе над Подмосковьем заметили «ледяные кристаллы»
В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов
Собчак призналась в свидании с «молодым и симпатичным» хоккеистом
Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили
Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа
Разработчики MAX добавили в сервис важную функцию
В Москве пройдет зимняя фольклорная выставка, посвященная питомцам
Школы Петербурга усилят контроль после нападения девятиклассника на учителя
Врач назвал самые распространенные болезни после Нового года
Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов
В Шереметьево задержали иностранца с китайскими монетами на 700 тыс. рублей
Делавшему из тел девочек кукол маньяку продлили лечение
Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.