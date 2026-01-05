Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 01:23

КНДР сообщила официальную информацию об ударах 4 января

ЦТАК: КНДР 4 января провела испытания гиперзвуковых ракет в Японском море

Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press
Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания гиперзвукового оружия. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), учения подразделения ведущей огневой ударной группы прошли 4 января.

4 января прошли учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА (Корейской народной армии) по запуску гиперзвуковых ракет, — указано в сообщении.

Согласно заявлению, ракеты были запущены из Рекпхоского района Пхеньяна и успешно поразили цели на расстоянии в тысячу километров в акватории Японского моря. За ходом испытаний лично наблюдал верховный лидер страны Ким Чен Ын.

Политик, комментируя проведенные учения, подчеркнул, что они позволили выполнить важную оборонно-техническую задачу. Он также назвал наращивание ядерных сил сдерживания ключевым стратегическим приоритетом для страны. Данные испытания являются частью активной программы КНДР по развитию современных видов вооружений, включая ракеты высокой скорости и маневренности.

До этого служба безопасности на море Японии выпустила экстренные предупреждения о новых пусках со стороны Корейского полуострова. Власти страны заявили о вероятном запуске ракеты КНДР, а также сообщили, что предыдущий объект, предположительно, уже упал.

КНДР
удары
учения
тренировки
КНДР сообщила официальную информацию об ударах 4 января
