КНДР сообщила официальную информацию об ударах 4 января

Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания гиперзвукового оружия. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), учения подразделения ведущей огневой ударной группы прошли 4 января.

4 января прошли учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА (Корейской народной армии) по запуску гиперзвуковых ракет, — указано в сообщении.

Согласно заявлению, ракеты были запущены из Рекпхоского района Пхеньяна и успешно поразили цели на расстоянии в тысячу километров в акватории Японского моря. За ходом испытаний лично наблюдал верховный лидер страны Ким Чен Ын.

Политик, комментируя проведенные учения, подчеркнул, что они позволили выполнить важную оборонно-техническую задачу. Он также назвал наращивание ядерных сил сдерживания ключевым стратегическим приоритетом для страны. Данные испытания являются частью активной программы КНДР по развитию современных видов вооружений, включая ракеты высокой скорости и маневренности.

До этого служба безопасности на море Японии выпустила экстренные предупреждения о новых пусках со стороны Корейского полуострова. Власти страны заявили о вероятном запуске ракеты КНДР, а также сообщили, что предыдущий объект, предположительно, уже упал.