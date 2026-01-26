Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 03:55

Гороскоп на 26 января: кому пойдет на пользу спортзал, а кому — молчание?

Гороскоп на сегодня, 26 января, для женщин и мужчин: проявляем дипломатичность, общаемся с семьей Гороскоп на сегодня, 26 января, для женщин и мужчин: проявляем дипломатичность, общаемся с семьей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гороскоп на 26 января для женщин и мужчин обещает гармоничный день, когда каждому достанется своя толика успеха. Впрочем, он будет зависеть от умения планировать и следовать намеченному курсу. Более того, при соблюдении графика вы сможете получить отличные результаты, даже если будете работать спустя рукава. И все это будет сопровождаться чувством комфорта и радости. Вечером обязательно выделите время, чтобы заняться тем, что вам нравится.

Гороскоп на 26 января для мужчин:

  • Овен. Сегодня Овны полны решимости и готовы к продуктивной работе. Залог успеха — хладнокровие и интеллект. После успешного дня уделите время семье — близкие ждут вашего внимания.
  • Телец. Для вас открываются новые возможности: это отличный момент вернуться к делам, которые вы отложили из-за сомнений. Будьте осторожны: в вашем окружении может быть человек с недобрыми намерениями. Доверяйте интуиции, это позволит вам избежать ошибок.
  • Близнецы. Сегодня следует уделить внимание здоровью. Даже если вы чувствуете себя хорошо, не пренебрегайте визитом к врачу. Будьте осторожны с экстремальными видами развлечений и алкоголем.
  • Рак. Ракам рекомендуется соблюдать осторожность во всем. Неосторожные высказывания могут подорвать ваш авторитет. Держитесь подальше от конфликтов и выбирайте занятия, не требующие активного взаимодействия с людьми.
  • Лев. Сегодня вас ждет продуктивный день, особенно в том, что касается работы. Ваша харизма поможет добиться желаемого. Прислушивайтесь к интуиции и обращайтесь к проверенным людям.
  • Дева. Вам следует проанализировать, что мешает достичь целей. Определите, какие качества нужно развивать для получения желаемого, и внесите коррективы в планы.

Гороскоп на сегодня, 26 января, для женщин и мужчин Гороскоп на сегодня, 26 января, для женщин и мужчин Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Весы. Ожидается радостный и легкий день. Будьте внимательны к окружающим, чтобы случайно не обидеть близких. Это время для саморазвития и познания нового, что может вдохновить на дальнейшие достижения.
  • Скорпион. Следите за языком — ваша циничность и прямолинейность сегодня могут нанести серьезную травму особо впечатлительным людям. Старайтесь больше слушать, чем говорить. Если эмоции будут зашкаливать, возьмите паузу.
  • Стрелец. Стрельцы могут приятно провести день вместе с родными. Утро подходит для спорта и правильного питания. На вечер запланируйте интересную игру для всей семьи.
  • Козерог. Козерогов ожидают перемены. Звезды открывают возможности для изменений в разных сферах. Например, если вы планировали избавиться от вредных привычек, сейчас самое время. Настойчивость и усилия приведут к желаемым результатам.
  • Водолей. Водолеям откроются новые возможности в карьере. Поддержка друзей и профессиональное мастерство позволят вам продвинуться вперед. Интуиция поможет повысить доход с минимальными усилиями.
  • Рыбы. Рыбам рекомендуется отложить важные сделки. Судьба готовит приятные сюрпризы. Вы полны креативных идей, но не забывайте о себе — сейчас высок риск заболеваний. Будьте внимательны к своему здоровью.

Гороскоп на 26 января для женщин:

  • Овен. Уверенность в своей неотразимости сегодня ваше главное оружие. Обратите внимание на внутреннюю гармонию, избегайте изнурительных диет. Определите свои истинные желания.
  • Телец. Тельцы могут оказаться героинями сплетен. Не поддавайтесь на провокации. Проявляйте мудрость и принимайте решения самостоятельно. Ваша судьба в ваших руках.
  • Близнецы. Для Близнецов сегодня отличное время для саморазвития. Вместо пассивного отдыха займитесь чем-то полезным — спортом или чтением. Инвестиции в себя — это лучший способ добиться успеха.
  • Рак. Раки-женщины могут быть подвержены эмоциональным колебаниям. Не позволяйте настроению влиять на вашу работу и отношение к окружающим. Найдите занятие, которое подарит вам радость.
  • Лев. Львицам стоит пересмотреть круг общения и восстановить личные границы. Займитесь саморазвитием — это откроет новые возможности. Будьте готовы к переменам.

Гороскоп на сегодня, 26 января, для женщин Гороскоп на сегодня, 26 января, для женщин Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Дева. Подумайте о физическом и духовном развитии. Идеальное время для занятий спортом и релаксации. Эти шаги помогут вам заложить основу для позитивных изменений в жизни.
  • Весы. Весам стоит воспользоваться своим обаянием для завязывания новых знакомств. Будьте открыты к общению, новые связи могут стать значимыми и обогатить вашу жизнь яркими моментами.
  • Скорпион. Сегодня вы можете заниматься любыми делами, которые связаны с увеселительными мероприятиями. Доверяйте интуиции, но не стесняйтесь обращаться за советом к экспертам.
  • Стрелец. Будьте крайне осторожны и внимательны при принятии решений. Взвесьте все плюсы и минусы, а также посоветуйтесь со специалистами, чтобы избежать серьезных ошибок.
  • Козерог. Козерогам важно сдерживать импульсивность. Гибкость и готовность принять чужое мнение помогут разрешить возникшие трудности.
  • Водолей. Ожидайте небольших недоразумений с утра. После обеда появятся возможности для достижения ваших целей. Помощь неожиданных людей может вдохновить вас на новые свершения.
  • Рыбы. Рыбы-женщины сегодня будут успешны в общении. Вам удастся легко найти общий язык с любыми людьми и решить множество задач.
Читайте также
Семерка кубков на горизонте: что ждет знаки зодиака после 24 января 2026 года
Общество
Семерка кубков на горизонте: что ждет знаки зодиака после 24 января 2026 года
Гороскоп на неделю с 19 января: что ждет каждый знак зодиака?
Семья и жизнь
Гороскоп на неделю с 19 января: что ждет каждый знак зодиака?
Большие успехи круглый год: Василиса Володина назвала единственный знак зодиака — любимчика 2026-го
Общество
Большие успехи круглый год: Василиса Володина назвала единственный знак зодиака — любимчика 2026-го
Львов ждет финансовый рывок, а Водолеи откроют тайну: гороскоп на 8 января
Общество
Львов ждет финансовый рывок, а Водолеи откроют тайну: гороскоп на 8 января
Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу
Семья и жизнь
Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу
астрология
гороскопы
знаки зодиака
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США опровергли слухи об одном животном в Белом доме
Аналитик ответил, могла ли Украина засечь запуск «Орешника»
Названа травмоопасная ошибка многих клиентов фитнес-клубов
Гороскоп на 26 января: кому пойдет на пользу спортзал, а кому — молчание?
Стало известно, сколько россиян ждут увеличения ЗП в 2026 году
Испытания «Буревестника» и «Посейдона» серьезно впечатлили Запад
В России с 1 февраля вступят в силу новые правила возврата ряда товаров
Для колледжей в России могут ввести ограничения на платное обучение
Медведев рассказал, почему страны хотят владеть ядерным оружием
Пушков назвал регион нового геополитического разлома в мире
Дачникам объяснили, как защитить деревья на случай оттепели
Фаза Луны сегодня, 26 января 2026 года. Опасаемся иллюзий и панических атак
Очевидцы сообщили, что на Кубани слышны взрывы и стрельба
В России предложили увеличить выплаты многодетным матерям
Пожар начался в храме в Москве
Протестующие в Гагаузии обвинили Кишинев в нападках на права автономии
«Проветривает мозги»: Медведев указал на двойственность ядерного оружия
Россиян предупредили о крупном штрафе за обогреватель
Рябков прокомментировал «супероружие» Трампа
В аэропорту Вашингтона отменили все рейсы
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.