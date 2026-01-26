Стало известно, сколько россиян ждут увеличения ЗП в 2026 году РИА Новости: повышение зарплаты в 2026 году ждут 48% россиян

Почти половина опрошенных россиян (48%) рассчитывает на увеличение зарплаты в первом полугодии 2026 года, передает РИА Новости. В опросе говорится, что 29% из них связывают свои надежды с высоким качеством своей работы.

Прибавку к заработной плате в первом полугодии в размере менее 10% ожидают 15% участников исследования. Повышение оклада в пределах 11-25% прогнозируют для себя 18% респондентов, а на рост от 26-50% рассчитывают 6% опрошенных, — отметили авторы материала.

При этом лишь 10% заручились конкретным обещанием начальства по этому поводу. Еще 31% респондентов надеется на ежегодное повышение зарплаты, еще 15% работников полагают, что им поможет продвижение по карьерной лестнице.

Ранее глава комитета по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что депутаты Госдумы не обсуждают новую пенсионную реформу. По его словам, для повышения пенсионного возраста нет оснований, а такие дискуссии без веских причин негативно влияют на психологическое состояние граждан.

Также выяснилось, что в 2026 году ожидается существенный рост заработных плат в ряде ключевых и высокотехнологичных отраслей. Заместитель генерального директора платформы «Работа.ру» Александр Ветерков. По его прогнозу, доходы специалистов могут увеличиться на 10–20% и более. Ветерков связывает эту тенденцию с растущим спросом на квалифицированные кадры в данных инновационных секторах.