23 января 2026 в 04:32

Россиянам рассказали, в каких сферах ожидается рост зарплат

РИАН: уровень зарплаты в РФ может подняться в ОПК и высокотехнологичных отраслях

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
В 2026 году ожидается существенный рост заработных плат в ряде ключевых и высокотехнологичных отраслей, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора платформы «Работа.ру» Александр Ветерков. По его прогнозу, доходы специалистов могут увеличиться на 10–20% и более.

Это коснется прежде всего оборонно-промышленного комплекса, сферы информационных технологий (в частности, направлений искусственного интеллекта и кибербезопасности), а также области высокотехнологичного инженерного проектирования. В данных сегментах уровень вознаграждения может увеличиться на 10–20% и более, — отметил эксперт.

Ветерков связывает эту тенденцию с растущим спросом на квалифицированные кадры в данных инновационных секторах. При этом он добавил, что в 2025 году «зарплатная гонка» для бизнеса стала нерентабельной из-за роста издержек и замедления выручки, что делало увеличение фонда оплаты труда убыточным для компаний. Прогноз на 2026 год, однако, указывает на возможное изменение ситуации в пользу работников этих специфических отраслей.

Ранее сообщалось, что численность медицинского персонала в Вооруженных силах России выросла, а его зарплаты увеличились в полтора раза. Показатель укомплектованности медиками по итогам 2025 года достиг 94,5%, увеличившись на 10% за два года.

