Специалисты одной профессии все чаще выбирают работу в ВС РФ

Специалисты одной профессии все чаще выбирают работу в ВС РФ Минобороны: в России выросло число работающих в госпиталях медиков

Численность медицинского персонала в Вооруженных силах России выросла, а его зарплаты увеличились в полтора раза, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин в статье для «Военно-медицинского журнала», с которой ознакомился РБК. Показатель укомплектованности медиками по итогам 2025 года достиг 94,5%, увеличившись на 10% за два года.

Показатель укомплектованности вооруженных сил медиками по итогам 2025 года составил 94,5%, он вырос на 10% за два года. […] Оплата труда медперсонала в организациях вооруженных сил выросла в полтора раза, — указано в сообщении.

По словам Тришкина, основные усилия направлены на набор кадров для новых соединений. В Ленинградском, Московском и Центральном округах уже работают четыре добровольческих медицинских отряда общей численностью более 500 человек, планируется создать аналогичные в Южном и Восточном округах.

В 2025 году в Военно-медицинскую академию набрали рекордное число слушателей. Значительно улучшилась ситуация с протезированием: количество одновременно проводимых операций выросло втрое, а очередь сократилась в пять раз за счет новой системы комплексной реабилитации.

Было создано 22 реабилитационных центра. Число военнослужащих и членов их семей, прошедших санаторно-курортное лечение, выросло на 34%, достигнув максимума за последнее десятилетие.

Время оказания первой помощи сократилось до нескольких минут. Как отмечается, более 70% раненых эвакуируют санитарными поездами, а доставка в госпиталь не превышает 24 часов. По данным Тришкина, 96–98% пролеченных военнослужащих возвращаются в строй, а летальность в госпиталях составляет лишь 0,5%.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что оказание медицинской помощи на поле боя и спасение раненых в течение «золотого часа» остается главнейшей задачей медицинского обеспечения военнослужащих. «Золотой час» после ранения — это критически важный период, когда быстрая и эффективная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание и снижает риск необратимых осложнений.