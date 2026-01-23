Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 02:42

Специалисты одной профессии все чаще выбирают работу в ВС РФ

Минобороны: в России выросло число работающих в госпиталях медиков

Врач-кардиолог снимает электрокардиограмму Врач-кардиолог снимает электрокардиограмму Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Численность медицинского персонала в Вооруженных силах России выросла, а его зарплаты увеличились в полтора раза, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин в статье для «Военно-медицинского журнала», с которой ознакомился РБК. Показатель укомплектованности медиками по итогам 2025 года достиг 94,5%, увеличившись на 10% за два года.

Показатель укомплектованности вооруженных сил медиками по итогам 2025 года составил 94,5%, он вырос на 10% за два года. […] Оплата труда медперсонала в организациях вооруженных сил выросла в полтора раза, — указано в сообщении.

По словам Тришкина, основные усилия направлены на набор кадров для новых соединений. В Ленинградском, Московском и Центральном округах уже работают четыре добровольческих медицинских отряда общей численностью более 500 человек, планируется создать аналогичные в Южном и Восточном округах.

В 2025 году в Военно-медицинскую академию набрали рекордное число слушателей. Значительно улучшилась ситуация с протезированием: количество одновременно проводимых операций выросло втрое, а очередь сократилась в пять раз за счет новой системы комплексной реабилитации.

Было создано 22 реабилитационных центра. Число военнослужащих и членов их семей, прошедших санаторно-курортное лечение, выросло на 34%, достигнув максимума за последнее десятилетие.

Время оказания первой помощи сократилось до нескольких минут. Как отмечается, более 70% раненых эвакуируют санитарными поездами, а доставка в госпиталь не превышает 24 часов. По данным Тришкина, 96–98% пролеченных военнослужащих возвращаются в строй, а летальность в госпиталях составляет лишь 0,5%.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что оказание медицинской помощи на поле боя и спасение раненых в течение «золотого часа» остается главнейшей задачей медицинского обеспечения военнослужащих. «Золотой час» после ранения — это критически важный период, когда быстрая и эффективная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание и снижает риск необратимых осложнений.

медики
госпитали
ВС РФ
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Специалисты одной профессии все чаще выбирают работу в ВС РФ
Путин совершил жест вежливости, приветствую дипломатов США в Кремле
Дачникам объяснили, нужно ли убирать сугробы на даче
«Это смертный приговор»: на Западе испугались российского оружия
Киев увидел в Успенской угрозу нацбезопасности
«Он хочет»: Трамп заявил о решимости Зеленского на сделку по Украине
Кандидат на «Оскар», орденоносец: чем известен российский режиссер Бронзит
«Обложимся вибраторами»: как киевские чиновники издеваются над замерзающими
Мужчинам на заметку: упражнения и витамины для потенции. Советы сексолога
Пластиковые деньги и 3000 островов: секреты идеального отпуска во Вьетнаме
«Очень интересно»: Трамп оценил идею Путина о замороженных активах России
Дипломаты раскрыли, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ
«Все идут на уступки»: Трамп изложил ситуацию по урегулированию на Украине
Трамп подтвердил продолжение работы над соглашением по Гренландии
Производитель очков Макрона «обогатился» за одни сутки
В Белом доме объяснили, кто «поставил» синяк Трампу
Брежнева на мели: отмена концертов, распродажа вещей — ее примут в РФ?
Шмыгаль заявил о серьезнейшей катастрофе в энергетике Украины
Замкомбата ВСУ уличили в стрельбе и избиении подчиненных
«Искренне надеюсь»: Захарова пошутила про ноту от Британии из-за спектакля
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.