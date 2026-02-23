«Позор премьеру»: спецпосланник США пристыдил власти Гренландии

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри пристыдил в соцсети X премьера острова Йенса-Фредерика Нильсена за отказ принять американский плавучий госпиталь. По его словам, американцы хотели помочь гренландцам, узнав об их многочисленных проблемах.

Позор премьер-министру Йенсу-Фредерику Нильсену! Президенту Трампу и Америке не все равно. После разговоров со многими гренландцами о повседневных проблемах, с которыми они сталкиваются, один вопрос выделился из общей массы — здравоохранение, — написал Лэндри.

По словам спецпосланника, из-за проблем со здоровьем гренландцам приходится преодолевать огромные расстояния. Он подчеркнул, что здоровая Гренландия критически важна для национальной безопасности США.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Гренландия отказалась от американского плавучего госпиталя, поскольку медицинская система острова сама справляется с нагрузкой. Он подчеркнул, что автономия обладает всеми необходимыми ресурсами для лечения граждан.

До этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос датского телеканала TV2 о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США.