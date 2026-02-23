Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 17:09

«Позор премьеру»: спецпосланник США пристыдил власти Гренландии

Лэндри пристыдил премьера Гренландии за отказ принять плавучий госпиталь США

Госпитальное судно USNS Comfort ВМС США Госпитальное судно USNS Comfort ВМС США Фото: Petty Officer 2nd Class Rylin Pa/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри пристыдил в соцсети X премьера острова Йенса-Фредерика Нильсена за отказ принять американский плавучий госпиталь. По его словам, американцы хотели помочь гренландцам, узнав об их многочисленных проблемах.

Позор премьер-министру Йенсу-Фредерику Нильсену! Президенту Трампу и Америке не все равно. После разговоров со многими гренландцами о повседневных проблемах, с которыми они сталкиваются, один вопрос выделился из общей массы — здравоохранение, — написал Лэндри.

По словам спецпосланника, из-за проблем со здоровьем гренландцам приходится преодолевать огромные расстояния. Он подчеркнул, что здоровая Гренландия критически важна для национальной безопасности США.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Гренландия отказалась от американского плавучего госпиталя, поскольку медицинская система острова сама справляется с нагрузкой. Он подчеркнул, что автономия обладает всеми необходимыми ресурсами для лечения граждан.

До этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос датского телеканала TV2 о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США.

США
послы
Гренландия
критика
госпитали
корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропал известный российский демограф-иноагент
Канадец распили теливизор из-за Олимпиады и попал на видео
Названы имена двух потенциальных преемников Трампа
Трамп показательно «избил» канадских хоккеистов в вирусном видео
В Совфеде отреагировали на увольнение курьера за помощь бездомной собаке
Нацбанк Украины выпустил еще одну банкноту с лозунгом пособников Гитлера
Российский певец оказался злостным нарушителем ПДД
Более 10 человек не выжили при крушении вертолета в Южной Америке
Четверо мирных жителей попали под удар беспилотника ВСУ
«Финансовая трагедия»: в Раде забили тревогу из-за дыры в бюджете Украины
Поляки начали осознавать правоту России в украинском вопросе
Ночные снегопады и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
«Баламутит повестку»: в Минске высказались об отправке войск на Украину
Появилось досье на каждого из возможных преемников главы картеля «Халиско»
Россиянина задержали после смерти дочери на тюбинге
Ушла из жизни бывшая баскетболистка «Надежды»
Лишившийся главаря мексиканский картель CJNG имел связи в 40 странах
Названа дата прощания с солистом Shortparis Николаем Комягиным
В Венгрии рассказали, как отомстили Украине за остановку «Дружбы»
Новые правила Эстонии вызвали ажиотаж на границе с Россией
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.