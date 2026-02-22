Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 16:29

Дания отвергла помощь Трампа для «больных людей» в Гренландии

В Минобороны Дании отвергли медицинскую помощь от США для Гренландии

Троэльс Лунд Поульсен Троэльс Лунд Поульсен Фото: IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Гренландия отказалась от американского плавучего госпиталя, поскольку медицинская система острова сама справляется с нагрузкой, заявил Danmarks Radio министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Министр подчеркнул, что автономия обладает всеми необходимыми ресурсами для лечения граждан.

Население Гренландии получает необходимую медицинскую помощь в Гренландии. И гренландцы также могут получить специализированное лечение в Дании, — высказался глава оборонного ведомства.

Реакция Копенгагена последовала после резонансного заявления президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social о том, что судно уже находится в пути в Гренландию для помощи «многим больным людям», которые якобы лишены ухода. Поульсен исключил необходимость подобных экстренных мер со стороны Вашингтона.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос датского телеканала TV2 о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США.

До этого Белый дом опубликовал в соцсети Х праздничные открытки в честь Дня святого Валентина с изображением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, мигрантов и Гренландии. Валентинка с картой острова содержала послание «Пришло время определить наши отношения».

Гренландия
США
Дания
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шведские керлингистки забрали олимпийское золото
Россия завершила эвакуацию туристов с Кубы
«Реакция будет страшной»: военэксперт о привлечении 250 тысяч бойцов в ВСУ
Захарова рассказала, как Россия смогла спасти Венесуэлу
Россиянку Непряеву дисквалифицировали на ОИ из-за чужих лыж: что известно
Появились кадры закладки бомбы во Львове
Силовики застрелили вооруженного мужчину у ворот поместья Трампа
Зеленского подловили на выдумывании дат будущего перемирия
На Тортуге корабль с пассажирами ушел на дно
Сильные взрывы прогремели в пригороде Тегерана
Десятки БПЛА сбили над российскими регионами за два часа
«Свечи поставил»: Собянин и Решетников пошутили о снегопаде в Москве
Орбан заявил о мощной энергетической блокаде Украины
Освобождение Орехова и крах Запорожья: новости СВО к вечеру 22 февраля
В Совфеде раскрыли трехлетний план Европы по Украине
На границе с Китаем сожгли гигантское чучело
Россиянка попала под колеса трактора из-за нечищенного тротуара
Дворник спас выпавшего с седьмого этажа мальчика от неминуемой гибели
Россиян предупредили о надвигающихся аномальных морозах
«Провоцирует конфликт»: политолог о словах министра обороны Британии
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.