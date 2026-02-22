Дания отвергла помощь Трампа для «больных людей» в Гренландии В Минобороны Дании отвергли медицинскую помощь от США для Гренландии

Гренландия отказалась от американского плавучего госпиталя, поскольку медицинская система острова сама справляется с нагрузкой, заявил Danmarks Radio министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Министр подчеркнул, что автономия обладает всеми необходимыми ресурсами для лечения граждан.

Население Гренландии получает необходимую медицинскую помощь в Гренландии. И гренландцы также могут получить специализированное лечение в Дании, — высказался глава оборонного ведомства.

Реакция Копенгагена последовала после резонансного заявления президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social о том, что судно уже находится в пути в Гренландию для помощи «многим больным людям», которые якобы лишены ухода. Поульсен исключил необходимость подобных экстренных мер со стороны Вашингтона.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос датского телеканала TV2 о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США.

До этого Белый дом опубликовал в соцсети Х праздничные открытки в честь Дня святого Валентина с изображением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, мигрантов и Гренландии. Валентинка с картой острова содержала послание «Пришло время определить наши отношения».