22 февраля 2026 в 16:57

В Совфеде раскрыли трехлетний план Европы по Украине

Сенатор Пушков: Европа требует от Украины затягивания конфликта еще на три года

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заявления украинского президента Владимира Зеленского и европейских политиков говорят о том, что те планируют затягивать конфликт в стране еще на три года, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор полагает, что сроки не случайны и напрямую связаны с темпами милитаризации союзников.

Как раз через три года ЕС планирует выйти на конечную фазу перевооружения Европы и подготовки к войне с Россией. Выходит, Украине надо продержаться три года, чтобы Европа успела подготовиться, — уточнил Пушков.

Сенатор обратил внимание на недавние опровержения со стороны офиса Зеленского относительно планов трехлетнего конфликта. Пушков считает, что Киев вынужден публично отрицать наличие таких стратегий, чтобы сохранять перед президентом США Дональдом Трампом видимость стремления к миру. Однако за этими заявлениями скрывается прагматичный расчет западных союзников.

Ранее Пушков заявил, что уверенность Североатлантического альянса в способности Киева одержать победу зиждется лишь на туманных предзнаменованиях. Именно такие миражи, по всей видимости, мерещатся генеральному секретарю объединения Марку Рютте, уверен сенатор.

