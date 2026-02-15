Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 14:08

Пушков высмеял генсека НАТО Рютте за слова о «победе» Украины

Сенатор Пушков назвал несмешной шуткой слова Рютте про волю Украины к победе

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уверенность НАТО в «победе» Киева растет только из туманных предзнаменований, которые мерещатся генсеку Марку Рютте, заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Таким образом сенатор отреагировал на недавнее выступление генсека, который заявил, что якобы увидел непоколебимую волю Украины в глазах у пса-сапера по кличке Патрон.

Он это увидел в глазах пса и рассказал это в виде шутки, но не совсем шутки, на Мюнхенской конференции. Шутка не удалась, — добавил сенатор.

Пушков добавил, что присутствующий в этот момент в зале президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова Рютте только «кислой улыбкой».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ей жаль людей, которые становятся жертвами «адской пропаганды» генсека НАТО Марка Рютте. Так дипломат прокомментировала его слова о потерях России в ходе спецоперации. Кроме того, Захарова жестко раскритиковала недавнее заявления Зеленского о выборах на Украине. Дипломат назвала его слова утратившими связь с реальностью и сравнила с бредом.

Алексей Пушков
сенаторы
Марк Рютте
Украина
НАТО
