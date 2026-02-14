Людей, которые становятся жертвами «адской пропаганды» генсека НАТО Марка Рютте, бывает искренне жаль, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Комсомольской правдой». Так дипломат прокомментировала его слова о потерях России в ходе спецоперации.

Врут — не то слово. Дезинформация и информационная война. Рютте безнадежен. Кого жаль, так это жертв его адской пропаганды, — отметила Захарова.

Ранее Захарова отреагировала на заявление канцлера ФРГ об отсутствии миропорядка, основанного на правилах. Дипломат напомнила, что после войны действовало международное право, которое впоследствии разрушили страны НАТО, так и не сформулировавшие после этого новые правила.

До этого Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о планах отправить на Украину войска после урегулирования конфликта. Представитель МИД РФ назвала это неприкрытым сценарием военной интервенции.

Кроме того, Захарова жестко раскритиковала заявления украинского главы Владимира Зеленского о выборах на Украине. Дипломат назвала его слова утратившими связь с реальностью и сравнила с бредом. Она также подчеркнула, что методы Киева по уничтожению собственной страны уже давно очевидны.