Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 20:57

«Рютте безнадежен»: Захарова поставила на место генсека НАТО

Захарова пожалела жертв пропаганды генсека НАТО Рютте

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Людей, которые становятся жертвами «адской пропаганды» генсека НАТО Марка Рютте, бывает искренне жаль, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Комсомольской правдой». Так дипломат прокомментировала его слова о потерях России в ходе спецоперации.

Врут — не то слово. Дезинформация и информационная война. Рютте безнадежен. Кого жаль, так это жертв его адской пропаганды, — отметила Захарова.

Ранее Захарова отреагировала на заявление канцлера ФРГ об отсутствии миропорядка, основанного на правилах. Дипломат напомнила, что после войны действовало международное право, которое впоследствии разрушили страны НАТО, так и не сформулировавшие после этого новые правила.

До этого Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о планах отправить на Украину войска после урегулирования конфликта. Представитель МИД РФ назвала это неприкрытым сценарием военной интервенции.

Кроме того, Захарова жестко раскритиковала заявления украинского главы Владимира Зеленского о выборах на Украине. Дипломат назвала его слова утратившими связь с реальностью и сравнила с бредом. Она также подчеркнула, что методы Киева по уничтожению собственной страны уже давно очевидны.

Мария Захарова
Марк Рютте
СВО
ВС РФ
