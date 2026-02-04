Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 14:21

В МИД России выступили с важным заявлением о планах НАТО

Захарова: НАТО планирует неприкрытую военную интервенцию на Украину

Блок НАТО планирует неприкрытую военную интервенцию на Украину, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на слова генсека Альянса Марка Рютте о том, что после урегулирования украинского конфликта в страну отправят войска, вооружения, авиацию и флот от так называемой коалиции желающих, передает корреспондент NEWS.ru.

Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть, — отметила Захарова.

До этого Захарова заявляла, что лидеры Евросоюза в очередной раз проигнорировали интересы Венгрии и Словакии ради продолжения конфронтации с Россией, после того как те заявили о намерении подать иски из-за запрета на поставки российского газа. Она подчеркнула, что в Европе такое происходит далеко не в первый раз.

