30 января 2026 в 16:11

«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России

Захарова: в ЕС перешагнули через интересы Венгрии и Словакии ради конфликта с РФ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Лидеры Евросоюза перешагнули через интересы Венгрии и Словакии ради конфронтации с Россией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, до этого Будапешт и Братислава сообщили о намерении подать в суд иски из-за запрета Брюсселя на поставки российского газа.

Установки Брюсселя на продолжение любыми средствами конфронтации с Россией превысили интересы двух стран — членов Европейского союза. Это разве первый раз? Конечно, не в первый, — отметила она.

Ранее совет ЕС утвердил полный запрет на поставки СПГ из РФ с 1 января 2027 года. Также с 30 сентября следующего года Евросоюз откажется от российского трубопроводного газа.

Также глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа не готова к последствиям урегулирования на Украине. По его словам, ЕС даже не задумывался о таком развитии событий.

Ранее сообщалось, что правительство Словакии отклонило предложение США вступить в Совет мира по сектору Газа, созданный американским президентом Дональдом Трампом. Причиной стали высокие финансовые затраты.

