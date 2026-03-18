Археологи раскрыли тайну гвоздей в груди древних римлян AN: ученые нашли в Риме захоронения умерших с гвоздями, вбитыми в грудь

Исследователи из Центрального института археологии установили, зачем древние римляне вбивали гвозди в грудь умерших, сообщает издание Arkeonews (AN). По мнению ученых, это делалось, чтобы души мертвых не могли вернуться в мир живых.

Находка была сделана при раскопках Остиенского некрополя — крупного кладбища на древней дороге из Рима в порт Остия. Там веками хоронили как знатных горожан в роскошных мавзолеях, так и простых людей в земляных могилах.

Археологи обнаружили несколько позднеантичных захоронений в грунте. Во всех них в области груди скелетов оказались вбиты металлические гвозди.

Подобные ритуалы ранее находили и в других частях бывшей Римской империи. Ученые считают, что они имеют магическое значение, уходящее корнями в этрусские традиции.

Специалисты объяснили, что физическое свойство гвоздя скреплять предметы люди переносили на духовный мир. Считалось, что так можно «закрепить» смерть, чтобы душа не тревожила живых. Кроме того, гвозди могли защищать тело и дух умершего от злых сил.

Ранее археологи нашли древнее захоронение недалеко от Дербента. В нем оказались редчайшие артефакты бронзового века. Также дорожные рабочие наткнулись на черепа необычной формы.