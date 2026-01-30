Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 17:10

«Сама себя стреножила»: МИД раскрыл Европе глаза на нездоровую зависимость

Захарова: Рютте признал, что Европа стала вассалом США

Марк Рюте Марк Рюте Фото: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press
Слова генсека НАТО Марк Рютте, согласно которым Западная Европа не может существовать без Вашингтона, являются свидетельством того, что европейцы сами себя «стреножили» и взяли на себя роль вассалов американцев, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Брюссель в принципе утратил понимание того, куда он движется.

Западная Европа сама себя стреножила, сама себя повязала, но только не законным правом, а наоборот, незаконными действиями, двойными стандартами, отказом от исполнения закона и, кстати говоря, от той самой демократии, которая ставила всем в пример, — отметила она.

Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Европа не готова к последствиям урегулирования конфликта на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, на самом деле ЕС даже не задумывался о таком развитии событий.

Также стало известно, что «Большая семерка» выдала Украине кредиты за счет доходов от российских активов на $37,9 млрд в 2025 году. Показатель составляет свыше 70% от иностранного финансирования украинского бюджета. В 2024 году эта сумма равнялась $50 млрд.

Мария Захарова
Европа
США
зависимость
