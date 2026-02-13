Захарова отметила подмену понятий в словах Мерца о крахе миропорядка Захарова указала на крах миропорядка, случившийся задолго до выступления Мерца

Международного миропорядка никогда и не было, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что он якобы «умер». Дипломат отметила, что немецкий политик мог прийти к этому выводу гораздо раньше, 19 лет назад.

Если бы, конечно, потрудился изучить выступления российских официальных лиц на Мюнхенской конференции, добавила она. Захарова напомнила, что после великой Отечественной войны был установлен миропорядок, основанный на международном праве.

Потом натовцы его начали ломать, кстати, не без активной помощи Берлина. Обещали построить взамен «миропорядок, основанный на правилах». Но их даже не удосужились сформулировать, — заявила Захарова.

Ранее Фридрих Мерц признал слабость Европы перед Россией, несмотря на превосходство в ВВП. На Мюнхенской конференции по безопасности он призвал европейцев эффективнее использовать военный и технологический потенциал.

Также канцлер Германии заявлял, что трансатлантическое доверие и партнерство должны быть восстановлены, так как даже США не смогут быть сильными в одиночку в эпоху соперничества великих держав. По его словам, участие в НАТО остается конкурентным преимуществом как для Европы, так и для Соединенных Штатов,