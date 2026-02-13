Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 22:27

Захарова отметила подмену понятий в словах Мерца о крахе миропорядка

Захарова указала на крах миропорядка, случившийся задолго до выступления Мерца

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Международного миропорядка никогда и не было, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что он якобы «умер». Дипломат отметила, что немецкий политик мог прийти к этому выводу гораздо раньше, 19 лет назад.

Если бы, конечно, потрудился изучить выступления российских официальных лиц на Мюнхенской конференции, добавила она. Захарова напомнила, что после великой Отечественной войны был установлен миропорядок, основанный на международном праве.

Потом натовцы его начали ломать, кстати, не без активной помощи Берлина. Обещали построить взамен «миропорядок, основанный на правилах». Но их даже не удосужились сформулировать, — заявила Захарова.

Ранее Фридрих Мерц признал слабость Европы перед Россией, несмотря на превосходство в ВВП. На Мюнхенской конференции по безопасности он призвал европейцев эффективнее использовать военный и технологический потенциал.

Также канцлер Германии заявлял, что трансатлантическое доверие и партнерство должны быть восстановлены, так как даже США не смогут быть сильными в одиночку в эпоху соперничества великих держав. По его словам, участие в НАТО остается конкурентным преимуществом как для Европы, так и для Соединенных Штатов,

Мария Захарова
Фридрих Мерц
миропорядок
крах
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Нигерией у пассажирского самолета взорвался двигатель
Молельные комнаты в жилых домах могут попасть под тотальный запрет
Трамп анонсировал визит в латиноамериканскую страну
Зданию Рижского вокзала в Москве подыщут нового хозяина
Трамп раскрыл, что грозит Ирану в случае срыва переговоров
Представителей США уличили в исключении ЕС из переговоров по Украине
Диктатура ИИ, бессмертие, рабство. США идут к технофашизму
В Азербайджане предположили, когда будет подписан договор с Арменией
Захарова отметила подмену понятий в словах Мерца о крахе миропорядка
Силы ПВО лишили «крыльев» 47 украинских дронов за шесть часов
«Никакой политики»: итальянский сноубордист объяснил флаг РФ на шлеме
Костомаров и Домнина, Трусова и Игнатов: красивые пары российского спорта
На Западе увидели тотальное превосходство России над Украиной в авиации
Бузова, трое детей, «продажа» лица: как живет актер Станислав Бондаренко
Трамп пообещал поддержку европейскому лидеру на выборах
В Британии нашли замену Стармеру
Ракетный удар по Белгороду привел к гибели мирных граждан
От чертежа до серийной партии: как запустить сложное производство с нуля
Фигурантов дела Бойко-Великого освободили в суде
Каллас указала на особенность стран Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.