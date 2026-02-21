В Дании произошел массовый выброс кашалотов на берег Четыре кашалота выбросились на берег у датского острова Фане

У датского острова Фане четыре кашалота выбросились на берег, передает TV2. Причины случившегося пока остаются неясными.

Одно из животных проявляет признаки жизни. Власти установили оцепление в прибрежной зоне, чтобы подготовиться к спасательной операции. Жителей и туристов просят держаться подальше от места событий. Это делается для обеспечения безопасности и предотвращения кражи челюстей кашалотов.

Ранее сообщалось, что в Валенсии на мелководье у яхтенной пристани обнаружили тушу огромного кита. Это оказалась самка финвала — второго по величине животного на планете. Спасатели использовали подъемный кран, чтобы переместить тушу на пристань. Ветеринары осмотрели животное, но внешних повреждений не обнаружили.

До этого на пляжи британского графства Дорсет из-за шторма выбросило тысячи моллюсков рода Lutraria. Это явление наблюдается крайне редко — последний раз подобное видели семь лет назад. Моллюски имеют форму, напоминающую гнилые бананы, благодаря своим продолговатым телам внутри раскрытых раковин. Ученые классифицировали их как «раковины выдр».