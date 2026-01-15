Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 18:47

Мария Погребняк чуть не оказалась в пасти кита во время лакшери-отдыха

Мария Погребняк заявила, что ее чуть не проглотил кит в океане

Мария Погребняк
Во время отдыха на Маврикии блогер Мария Погребняк едва не попала в пасть кита. В своем Telegram-канале она рассказала, что отдыхала с мужем Игорем Головинским и младшим сыном Владимиром. Среди прочих развлечений Мария захотела поплавать в открытом океане. Мать четверых детей совершила прыжок в воду почти прямо рядом с кашалотом, но в итоге все закончилось благополучно.

Это было действительно опасно — он мог задеть, ранить или даже случайно поглотить меня, — написала блогер.

Как отметила Погребняк, они провели в океане около двух часов, прежде чем наконец увидели китов. Когда блогер прыгнула в воду, рядом с ней уже находились два кашалота. Никто не заметил, что сзади к ней приближался еще один кит. Он двигался прямо на нее. Несчастного случая удалось избежать благодаря одному из членов экипажа. Он успел оттолкнуть Марию в сторону.

Ранее Погребняк отметила свой 38-й день рождения в Дубае. Она сообщила, что праздновала вместе со своим супругом. После торжества знаменитость поделилась с поклонниками серией ярких фотографий. На них Погребняк предстала в элегантном образе с длинными перчатками и меховым боа.

Также в свое время она рассказала о возникших у нее серьезных проблемах со здоровьем. По словам блогера, причиной стало неправильно назначенное средство для очищения организма. Она опубликовала фотографию, на которой видна сильная худоба. Блогер объяснила, что столкнулась с истощением и сильным обезвоживанием.

