Погребняк устроила роскошный праздник в Эмиратах Блогер Мария Погребняк отметила 38-летие в Дубае с мужем Игорем Головинским

Блогер Мария Погребняк отпраздновала свое 38-летие в Дубае. В соцсетях она отметила, что торжественное мероприятие прошло в компании супруга Игоря Головинского.

После праздника знаменитость продемонстрировала поклонникам серию эффектных фотографий. На снимках Погребняк предстала в элегантном образе с меховым боа и длинными перчатками.

Ранее Погребняк продемонстрировала кардинальную смену образа, отказавшись от наращенных волос после 20 лет их использования. Также она показала свой новый имидж с натуральными волосами, окрашенными в светлый оттенок.

До этого блогер случайно выбросила свои часы Rolex. Погребняк призналась, что находится в сильном волнении после произошедшего инцидента и срочно возвращается домой в надежде успеть найти драгоценный аксессуар.

Кроме того, Погребняк рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, вызванных, по ее словам, неправильно назначенным препаратом для очищения организма. Она опубликовала фотографию, демонстрирующую сильную худобу, и объяснила, что столкнулась с обезвоживанием и истощением.