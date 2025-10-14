Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 21:52

Бывшая жена футболиста Погребняка кардинально изменила прическу

Мария Погребняк впервые за 20 лет отказалась от наращенных волос

Мария Погребняк

Мария Погребняк, бывшая супруга российского футболиста Павла Погребняка, продемонстрировала карадинальную смену образа, отказавшись от наращенных волос после двадцати лет их использования. Также она показала свой новый имидж с натуральными волосами, окрашенными в светлый оттенок.

Блогер записала видео в парикмахерском салоне во время процедуры снятия искусственных прядей. Длина волос достигает уровня плеч.

Недавно стилист Артем Карин заявил, что хорошего парикмахера можно отличить от плохого, заранее ознакомившись с его работами. Работы мастера по волосам обычно представлены на сайте салона или в его профессиональном блоге.

Ранее стилист Левина рассказала о трендовых прическах в этом сезоне. Она отметила, что в тренде остаются короткие стрижки и различные виде каре. Стилист также считает, что длинные и ухоженные волосы всегда будут в моде, независимо от тенденций.

До этого женщина-космонавт Анна Кикина подстригла своего коллегу Дмитрия Петелина на МКС. Для стрижки в космосе Кикина использовала специальную машинку с прикрепленным шлангом.

