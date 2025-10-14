Бывшая жена футболиста Погребняка кардинально изменила прическу Мария Погребняк впервые за 20 лет отказалась от наращенных волос

Мария Погребняк, бывшая супруга российского футболиста Павла Погребняка, продемонстрировала карадинальную смену образа, отказавшись от наращенных волос после двадцати лет их использования. Также она показала свой новый имидж с натуральными волосами, окрашенными в светлый оттенок.

Блогер записала видео в парикмахерском салоне во время процедуры снятия искусственных прядей. Длина волос достигает уровня плеч.

