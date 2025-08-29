День знаний — 2025
29 августа 2025 в 13:23

Двойное убийство в «Логове дьявола»: педагог убил пару на глазах у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США, в штате Арканзас, 28-летнего педагога подозревают в убийстве семейной пары. Учителя задержали прямо во время стрижки в парикмахерской. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Защищали дочерей

Тела Кристен и Клинтона Бринк были найдены в парке «Логово дьявола» 26 июля. Семья отправилась на прогулку вместе с двумя дочерьми.

«Клинтон и Кристен погибли как герои, защищая своих маленьких девочек, и они заслуживают справедливости. Они навсегда останутся в наших сердцах», — заявил один из родственников погибших, чьи слова опубликовала пресс-служба полиции.

При этом детали преступления не уточняются, как и то, в каком состоянии сейчас находятся дочери жертв маньяка.

Известно, что убийца вышел на дело в темных очках, черной бейсболке, перчатках без пальцев и с рюкзаком за спиной. Внезапно он без всякой причины напал на отца семейства с ножом. Кристен с дочерьми отбежали на безопасное расстояние, после чего женщина вернулась, чтобы помочь мужу. Но злоумышленник расправился и с ней, а потом скрылся на черном седане с заклеенными номерами.

Поймали на стрижке

28-летний учитель Эндрю Джеймс Макганн был задержан в салоне красоты и парикмахерской Lupita's в Спрингдейле около 17:00 на четвертый день после убийства, пишет издание The Independent.

Сотрудница, которая стригла мужчину, рассказала в соцсетях, что была в ужасе от появления полицейских в салоне. Она предложила забрать силовикам волосы клиента, полагая, что они помогут в расследовании, но те отказались.

По словам владельца салона, детективы опознали Макганна и перед задержанием поинтересовались, принадлежит ли ему припаркованный у салона красоты черный седан. Позже его промаркировали как улику и погрузили на эвакуатор.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выгнали из школы

О Макганне известно, что он имеет сертификаты учителя в Оклахоме, Арканзасе и Техасе. На следующей неделе после убийства он должен был начать преподавать в школе Спрингдейла.

Родители из Техаса утверждают, что ранее Макганна вынудили уйти из начальной школы из-за предполагаемого подозрительного поведения по отношению к девочкам.

«Мой сын и несколько учеников стали свидетелями того, как мистер Макганн вел себя неподобающим образом с маленькими девочками в классе, и сообщили об этом директору», — написала мать одного из школьников в соцсетях, сообщает New York Post. Мотив нападения до сих пор не ясен. Полиция продолжает расследование.

