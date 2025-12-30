Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:53

Экс-ректор Томского политеха не смог выйти сухим из уголовного дела

Экс-ректору ТПУ Седневу отменили оправдательный приговор

Дмитрий Седнев Дмитрий Седнев Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Апелляционный суд отменил оправдательный приговор в отношении бывшего ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрия Седнева, передает пресс-служба областной прокуратуры. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении бывшего ректора ТПУ, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, — сказано в сообщении.

По данным следствия, в 2021–2023 годах он незаконно оформил на работу человека, заведомо зная, что тот не будет выполнять свои обязанности. В результате из федерального бюджета было необоснованно выплачено более 5 млн рублей в виде зарплаты и премий. Сам Седнев возглавлял ТПУ с 2021 года сначала как исполняющий обязанности, а с сентября 2022-го — в должности ректора. В апреле 2023 года он ушел с поста по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья.

Тем временем бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного за коррупцию, освободили из исправительной колонии № 1 в Твери, где он отбывал наказание. Он находился в неволе 12 лет и шесть месяцев.

