Экс-ректор Томского политеха не смог выйти сухим из уголовного дела

Апелляционный суд отменил оправдательный приговор в отношении бывшего ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрия Седнева, передает пресс-служба областной прокуратуры. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении бывшего ректора ТПУ, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, — сказано в сообщении.

По данным следствия, в 2021–2023 годах он незаконно оформил на работу человека, заведомо зная, что тот не будет выполнять свои обязанности. В результате из федерального бюджета было необоснованно выплачено более 5 млн рублей в виде зарплаты и премий. Сам Седнев возглавлял ТПУ с 2021 года сначала как исполняющий обязанности, а с сентября 2022-го — в должности ректора. В апреле 2023 года он ушел с поста по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья.

Тем временем бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного за коррупцию, освободили из исправительной колонии № 1 в Твери, где он отбывал наказание. Он находился в неволе 12 лет и шесть месяцев.