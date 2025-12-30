Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:28

Врач объяснила необходимость экстренной госпитализации Лерчек

Врач Самойлова: Лерчек прооперировали из-за опасности последующих осложнений

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая беременна четвертым ребенком, прооперировали из-за опасности последующих осложнений для здоровья, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Анастасия Самойлова. По ее словам, оперативное лечение почечной колики применяется при тяжелом состоянии пациента.

Выбор оперативного лечения почечной колики основывается на тяжести состояния пациентки. Если ее не оперировать при тяжелом состоянии, то это может привести к серьезным последствиям для здоровья. Почечная колика — это острая боль, вызванная движением камня в мочевыводящих путях. Если не лечить, могут возникнуть инфекция мочевыводящих путей, гидронефроз, хроническая почечная недостаточность, сепсис, — пояснила Самойлова.

Она отметила, что операции в период беременности выполняются, когда польза для здоровья матери превышает риски для будущего ребенка. По ее словам, медицинские специалисты проводят тщательную оценку состояния и применяют максимально безопасные методики. Специалист добавила, что современные препараты для анестезии и хирургические техники дают возможность минимизировать воздействие на плод.

Современные анестезиологические препараты и техники позволяют проводить хирургические вмешательства с минимальным воздействием на плод. Влияет ли наркоз на малыша во время беременности? В большинстве случаев при правильном подборе анестезии и тщательном контроле, наркоз не оказывает значительного влияния на развитие ребенка в будущем, — резюмировала Самойлова.

Ранее возлюбленный Лерчек, танцор Луис Сквиччиарини сообщил, что блогера, находящуюся под домашним арестом, снова госпитализировали. По его словам, Лерчек уже прооперировали. Он рассказал, что до госпитализации ее мучили сильные боли, а по ночам ей становилось плохо.

Лерчек
блогеры
госпитализации
болезни
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

