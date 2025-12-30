Врач объяснила необходимость экстренной госпитализации Лерчек

Блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая беременна четвертым ребенком, прооперировали из-за опасности последующих осложнений для здоровья, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Анастасия Самойлова. По ее словам, оперативное лечение почечной колики применяется при тяжелом состоянии пациента.

Выбор оперативного лечения почечной колики основывается на тяжести состояния пациентки. Если ее не оперировать при тяжелом состоянии, то это может привести к серьезным последствиям для здоровья. Почечная колика — это острая боль, вызванная движением камня в мочевыводящих путях. Если не лечить, могут возникнуть инфекция мочевыводящих путей, гидронефроз, хроническая почечная недостаточность, сепсис, — пояснила Самойлова.

Она отметила, что операции в период беременности выполняются, когда польза для здоровья матери превышает риски для будущего ребенка. По ее словам, медицинские специалисты проводят тщательную оценку состояния и применяют максимально безопасные методики. Специалист добавила, что современные препараты для анестезии и хирургические техники дают возможность минимизировать воздействие на плод.

Современные анестезиологические препараты и техники позволяют проводить хирургические вмешательства с минимальным воздействием на плод. Влияет ли наркоз на малыша во время беременности? В большинстве случаев при правильном подборе анестезии и тщательном контроле, наркоз не оказывает значительного влияния на развитие ребенка в будущем, — резюмировала Самойлова.

Ранее возлюбленный Лерчек, танцор Луис Сквиччиарини сообщил, что блогера, находящуюся под домашним арестом, снова госпитализировали. По его словам, Лерчек уже прооперировали. Он рассказал, что до госпитализации ее мучили сильные боли, а по ночам ей становилось плохо.