Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 08:49

Беременную Лерчек госпитализировали из-под домашнего ареста

Госпитализированной из-под домашнего ареста беременной Лерчек провели операцию

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беременную блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), находящуюся под домашним арестом, снова госпитализировали, пишет Telegram-канал «112». По его информации, девушку уже прооперировали, сейчас она находится под наркозом.

В материале говорится, что до госпитализации Чекалину мучали сильные боли, по ночам ей становилось плохо. Операция прошла успешно. Причиной прошлой госпитализации, пишет канал, были почечные колики.

Ранее возлюбленный Лечрек, танцор Луис Сквиччиарини сообщал, что Чекалину госпитализировали с угрозой выкидыша и сильными болями в области почек. Под наблюдением врачей опасность миновала. Танцор написал, что грозы для ребенка нет, добавив, что из-за роста матки почка придавилась, вызвав сильные почечные колики.

До этого беременная девушка поужинала с подругами в итальянском ресторане в Санкт-Петербурге и чуть не потеряла ребенка из-за серьезного отравления. Они заказали пиццу, пасту, салаты, оладьи и лимонад. На следующий день три девушки стали жаловаться на боли в животе и тошноту.

Россия
блогеры
Лерчек
госпитализации
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ford подал в Роспатент серию заявок на товарные знаки
Названа причина ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену
В Госдуме предложили изменить статус спецоперации на Украине
Россиянка раскаялась в убийстве своих детей трех и пяти лет
Названа неочевидная ошибка перед анализом крови на сахар
Плохая меткость спасла ребенка богатых родителей от мошенников
Быстрый и полезный салат с тофу для новогоднего настроения
Беременную Лерчек госпитализировали из-под домашнего ареста
ВСУ отказались идти в атаку на Харьковском направлении
Названа самая востребованная сфера для работодателей в 2025 году
Медведев подвел итоги 2025 года и назвал Зеленского «уродцем»
В Сирии представили новые купюры без изображения Асада
«Мрачный месяц катастрофы»: на Западе подвели итоги декабря для Украины
Воздушное сообщение ограничили в районе резиденции Трампа во Флориде
Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Иран ответил на угрозы Трампа обещанием удара «за рамками воображения»
Авиакомпания раскрыла правду о «самолете-призраке» со 150 россиянами
Москвичам рассказали, какой высоты достигнет снежный покров к Новому году
Юрист раскрыл, можно ли вернуть изготовленную на заказ мебель
«Смертельные» рюкзаки, гибель штурмовиков: новости СВО на утро 30 декабря
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.