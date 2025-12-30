Беременную Лерчек госпитализировали из-под домашнего ареста

Беременную блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), находящуюся под домашним арестом, снова госпитализировали, пишет Telegram-канал «112». По его информации, девушку уже прооперировали, сейчас она находится под наркозом.

В материале говорится, что до госпитализации Чекалину мучали сильные боли, по ночам ей становилось плохо. Операция прошла успешно. Причиной прошлой госпитализации, пишет канал, были почечные колики.

Ранее возлюбленный Лечрек, танцор Луис Сквиччиарини сообщал, что Чекалину госпитализировали с угрозой выкидыша и сильными болями в области почек. Под наблюдением врачей опасность миновала. Танцор написал, что грозы для ребенка нет, добавив, что из-за роста матки почка придавилась, вызвав сильные почечные колики.

До этого беременная девушка поужинала с подругами в итальянском ресторане в Санкт-Петербурге и чуть не потеряла ребенка из-за серьезного отравления. Они заказали пиццу, пасту, салаты, оладьи и лимонад. На следующий день три девушки стали жаловаться на боли в животе и тошноту.