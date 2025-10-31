Ужин в итальянском ресторане Петербурга едва не привел к выкидышу Беременная девушка поужинала в ресторане Петербурга и серьезно отравилась

Беременная девушка поужинала с подругами в итальянском ресторане Санкт-Петербурга и чуть не потеряла ребенка из-за серьезного отравления, сообщил Telegram-канал SHOT. У них обнаружили сальмонеллез.

Как отметил канал, подруги отмечали день рождения в ресторане. Они заказали пиццу, пасту, салаты, оладьи и лимонад. На следующий день трое девушек стали жаловаться на боли в животе и тошноту.

Одна из подруг была беременна, инфекция могла спровоцировать выкидыш, но врачам удалось стабилизировать ее состояние. После всех анализов и обнаружения сальмонеллеза девушки написали досудебную претензию, чтобы им возместили ущерб, но ресторан отказался выполнять их требования.

Ранее в Минздраве Бурятии сообщили, что последний пострадавший от массового отравления в Улан-Удэ выписался из больницы после лечения. Всего в республике с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 82 человека.

До этого москвич пожаловался на симптомы отравления после того, как съел готовые пельмени с курицей. У него заболел живот, начались рвота и диарея. Мужчина обратился к врачам, а также направил жалобу Роспотребнадзору.