Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 10:31

Ужин в итальянском ресторане Петербурга едва не привел к выкидышу

Беременная девушка поужинала в ресторане Петербурга и серьезно отравилась

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беременная девушка поужинала с подругами в итальянском ресторане Санкт-Петербурга и чуть не потеряла ребенка из-за серьезного отравления, сообщил Telegram-канал SHOT. У них обнаружили сальмонеллез.

Как отметил канал, подруги отмечали день рождения в ресторане. Они заказали пиццу, пасту, салаты, оладьи и лимонад. На следующий день трое девушек стали жаловаться на боли в животе и тошноту.

Одна из подруг была беременна, инфекция могла спровоцировать выкидыш, но врачам удалось стабилизировать ее состояние. После всех анализов и обнаружения сальмонеллеза девушки написали досудебную претензию, чтобы им возместили ущерб, но ресторан отказался выполнять их требования.

Ранее в Минздраве Бурятии сообщили, что последний пострадавший от массового отравления в Улан-Удэ выписался из больницы после лечения. Всего в республике с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 82 человека.

До этого москвич пожаловался на симптомы отравления после того, как съел готовые пельмени с курицей. У него заболел живот, начались рвота и диарея. Мужчина обратился к врачам, а также направил жалобу Роспотребнадзору.

Россия
Санкт-Петербург
рестораны
беременные
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родителям дали советы, как вызвать у ребенка любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
Пенсионер понес наказание за сине-желтый значок
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
В Новосибирске водитель перепутал педали и въехал в остановку
Названы неочевидные признаки деменции
В СПЧ заявили о дискредитации доктрины о правах человека
Стало известно, что Трамп сказал помощникам после покушения
Удары по АЭС, ядерная катастрофа, МАГАТЭ: удары по Украине 31 октября
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.