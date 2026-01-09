Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 19:47

В Мадриде закрыли ресторан, где под видом утки подавали уличных голубей

В Мадриде закрыли китайский ресторан из-за блюда с уличными голубями вместо утки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Мадриде закрыли ресторан китайской кухни «Джин Гу» после проверки: полиция обнаружила, что вместо утки в блюдах готовили уличных голубей, сообщает The Sun со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел еще в марте 2025 года, а закрытие ресторана подтвердили в январе 2026 года.

Во время рейда полицейские обнаружили около 300 килограммов ощипанных голубей, которые подавались под видом утки, а также емкости с неизвестным мясом. На кухне нашли восемь сломанных и ржавых морозильных камер с продуктами без маркировки и с истекшим сроком годности.

Проверка выявила серьезные нарушения санитарных норм: отсутствие термометров для контроля хранения, ползавших тараканов, разбросанные крысоловки и скрытую кладовую за стеной туалета. Кроме того, полиция обнаружила мясо животных, относящихся к охраняемым видам. Владелец ресторана сейчас находится под следствием по делу о нарушении правил безопасности пищевых продуктов.

Ранее в Токио женщину-предпринимателя обвинили в краже около 30 килограммов рыбных отходов с рынка Тойосу. Ущерб составил около 210 иен (130 рублей). Она использовала рыбные кости и обрезки тунца в своем ресторане для приготовления блюд и продажи фрикаделек.

Мадрид
Испания
рестораны
проверки
еда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Зеленский нарвался, отмщение «Орешником», эпопея Долиной: что будет дальше
Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке
Борьба с «наливайками»: что сделали в Вологде, закроют ли по всей России
«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно
Американский самолет с неизвестными дипломатами прилетел в Венесуэлу
В Британии могут запретить Х из-за откровенных дипфейков с Кейт Миддлтон
В Мадриде закрыли ресторан, где под видом утки подавали уличных голубей
Вооруженные погромщики в Иране пролили кровь силовиков
«Думает, гамбургер»: Каллас преподали урок физики после слов об «Орешнике»
Озвучены шансы присоединения Гренландии к США
Между Гомелем и Россией возникли проблемы с авиасообщением
Участникам беспорядков в Тегеране пригрозили смертной казнью
Подросток расправился с родителями, чтобы убить Трампа
Погромы в Иране обернулись смертью невинного ребенка
Россиянам объяснили, грешно ли гадать в Святки
Известный тренер преподал россиянам урок алкогольного этикета
В Лондоне превратят в музей дом, где рос Боуи
Симоньян продемонстрировала фигурку Мадуро в образе супергероя
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.