В Мадриде закрыли ресторан, где под видом утки подавали уличных голубей В Мадриде закрыли китайский ресторан из-за блюда с уличными голубями вместо утки

В Мадриде закрыли ресторан китайской кухни «Джин Гу» после проверки: полиция обнаружила, что вместо утки в блюдах готовили уличных голубей, сообщает The Sun со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел еще в марте 2025 года, а закрытие ресторана подтвердили в январе 2026 года.

Во время рейда полицейские обнаружили около 300 килограммов ощипанных голубей, которые подавались под видом утки, а также емкости с неизвестным мясом. На кухне нашли восемь сломанных и ржавых морозильных камер с продуктами без маркировки и с истекшим сроком годности.

Проверка выявила серьезные нарушения санитарных норм: отсутствие термометров для контроля хранения, ползавших тараканов, разбросанные крысоловки и скрытую кладовую за стеной туалета. Кроме того, полиция обнаружила мясо животных, относящихся к охраняемым видам. Владелец ресторана сейчас находится под следствием по делу о нарушении правил безопасности пищевых продуктов.

Ранее в Токио женщину-предпринимателя обвинили в краже около 30 килограммов рыбных отходов с рынка Тойосу. Ущерб составил около 210 иен (130 рублей). Она использовала рыбные кости и обрезки тунца в своем ресторане для приготовления блюд и продажи фрикаделек.