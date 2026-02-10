Папа насиловал дочь за донаты: почему мать не замечала неладное?

В Мадриде арестовали 47-летнего мужчину, который насиловал малолетнюю дочку в режиме онлайн за донаты. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом громком преступлении.

Сдал посетитель стриминга

Мужчина вел стримы на одном из сайтов для взрослых. В кадре он насиловал свою семилетнюю дочь. За просмотр трансляций он получал донаты в виде токенов до €1000.

Как пишет El Diario, расследование началось после того, как один из посетителей сайта обнаружил, что пользователь предлагал посмотреть видео в прямом эфире, на котором он, как утверждалось, «занимался сексом» со своей дочерью, не уточняя, сколько ей лет.

Юзер вступил в переписку с подозреваемым, чтобы получить от него необходимую информацию, которую затем передал полиции через анонимное электронное письмо. Правоохранительные органы выяснили, что арестованный использовал приватные сессии прямых трансляций, чтобы привлечь заинтересованных пользователей, показывая фотографии со своей дочерью в постели. На фотографиях мужчина и его дочь были одеты, но во время прямых трансляций мужчина оголял и себя, и девочку.

Полученные донаты за трансляции он использовал, в частности, для привлечения еще большего числа подписчиков.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Забирал дочку на выходные

Про подозреваемого известно, что он развелся со своей женой, но при этом продолжал проводить время с ребенком. Иногда он забирал девочку к себе на выходные, но мать не знала, как бывший супруг проводит время с ребенком. Правду ей сказали только после ареста мужчины. Дочка при этом ничего не рассказывала маме о преступлениях папы.

Полиция установила, что мужчина жил в мадридском районе Тетуан. В ходе обыска у него дома обнаружили два мобильных телефона с большим количеством запрещенных материалов. Суд заключил мужчину под стражу, обвинив в развращении несовершеннолетних путем изготовления, хранения и распространения детской порнографии, а также в непосредственном сексуальном насилии.

Сейчас следователи пытаются установить, как долго он совершал насилие над несовершеннолетней и сколько пользователей могли получить доступ к контенту. В полиции также подчеркнули, что платформы являются законными. Администрация стримингового портала способствовала расследованию инцидента.

5 тыс. сообщений о педофилах в Сети

СМИ отмечают, что расследование началось после получения анонимного электронного письма на специальный адрес полицейской электронной почты, предназначенный именно для сообщений, связанных с детскими видео для взрослых.

В период с 2024 по 2025 год на этот канал поступило более 5 тыс. сообщений, все из которых были тщательно проанализированы специалистами Центральной бригады по расследованию преступлений с применением технологий, что привело к многочисленным успешным полицейским операциям.

