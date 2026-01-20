Руку с тату русалки сжигали пять часов: проститутки убили мать и девочку В Татарстане проститутки забили коллегу до смерти по указанию сутенерши

В Верховном суде Татарстана начался процесс по делу Анны Рясной — женщины, которая, занимаясь проституцией, под давлением своей сутенерши убила двух коллег, одной из которых было всего 17 лет. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Сутенерша в розыске

Рясная — уроженка Челябинской области. В Татарстан ее с собой перевезла Юлия Назарова — жена и подельница сутенера Григория Назарова, оказавшегося за решеткой в 2017 году.

Назаровы организовали преступную группу, насильно вовлекая женщин в проституцию. Жертв запугивали, избивали, насиловали, отбирали паспорта и почти все заработанные деньги.

Издание «Татар-информ» рассказывает, что Григорий Назаров уже отбывал наказание: в 2009 году он был правой рукой главы саратовской сутенерской банды, а в 2018 году получил 14 лет колонии строгого режима за аналогичные преступления в Екатеринбурге. Тем не менее из заключения он продолжал руководить деятельностью группировки в нескольких регионах, включая Челябинскую, Свердловскую, Нижегородскую области, Башкортостан и Татарстан.

Его жена осталась на свободе, но вскоре была объявлена в федеральный розыск. В 2018 году она скрывалась в Татарстане и продолжала бизнес по сексуальной эксплуатации женщин.

Убийство несовершеннолетней Евы

В Казани на Юлию работали несколько девушек, включая 17-летнюю Анастасию Самойлову, представившуюся как Ева. При этом Самойлова соврала «мамочке» о своем возрасте, сказала, что ей 26 лет.

Когда в июне 2019 года девушка заявила о намерении уйти из «бизнеса», Назарова, опасаясь разоблачения, по совету мужа решила ее убить. Под предлогом отдыха она заманила Самойлову в загородный дом в Верхнеуслонском районе республики.

Ночью, получив от мужа Назаровой инструкции через видеосвязь, Назарова и Рясная задушили девушку удлинителем. При этом до тех пор Рясная не решилась на убийство с помощью ножа. Ей не хватило духу, и у нее случилась истерика.

Юлия Назарова нашла в арендованном доме удлинитель, вместе с Рясной тихо подобралась к спящей Самойловой и обвила вокруг ее шеи провод. Жертва смогла вскочить с кровати. От неожиданности она упала лицом вперед, тогда Назарова села ей на спину и потянула провод в одну сторону, Рясная — в другую. Анастасия умоляла Рясную помочь ей, но та не стала ничего делать.

Руку с тату русалки сжигали пять часов

По указанию Григория Назарова они отрубили кисти рук, чтобы тело не могли опознать по отпечаткам. Одну из них отрубили по локоть из-за татуировки русалки. Ее убийцы утилизировали в первую очередь. Чтобы та полностью сгорела в мангале, потребовалось пять часов.

Женщины срезали часть мяса со скелета, чтобы облегчить тело. У Назаровой это получалось плохо, поэтому дело в свои руки взяла Рясная.

В итоге останки несовершеннолетней замотали в ковер. Рясная на суде отметила, что эта композиция в итоге напоминала ей «конфетку».

Чтобы вывезти и закопать тело, на подмогу вызвали проститутку Лилию Рыскужину. Но об убийстве ей ничего не сказали, солгав, что Самойлова ночью уехала с парнем и больше с ними не работает.

Рыскужина приехала на арендованном авто, в которое позже погрузили тело. Назарова и Рясная пытались закопать его в лесу недалеко от арендованного дома, но им помешали корни деревьев. Тогда останки просто оставили гнить на месте.

Убила проститутку ради ребенка

В декабре 2019 года Назарова решила похитить дочь другой секс-работницы — Кристины Пульниковой. Сама сутенерша не могла иметь детей, поэтому пошла на такой криминал.

С согласия мужа было решено убить мать, чтобы та не обратилась в полицию. Григорий Назаров даже приобрел поддельное свидетельство о рождении ребенка.

В июне 2020 года Пульникова передала дочь «мамочке», а сама отправилась на вызов с Рясной и Рыскужиной. Последние должны были опоить женщину алкоголем со снотворным и убить.

План убийства сорвался — жертва отказалась пить. Тогда Рясная попыталась задушить Пульникову проводом на переднем сиденье, обхватив шею со спины. Но жертва дала отпор.

После этого Рыскужина семь раз ударила Пульникову бутылкой шампанского по лицу, затем каждая из них нанесла еще по три удара. После констатации смерти тело оставили в поле.

«Девушки вытащили Пульникову из автомобиля, и каждая нанесла ей по лицу еще по три удара бутылкой шампанского. Потом они проверили ее пульс и, убедившись, что его нет, отнесли тело в поле. Собрав осколки от одной разбившейся бутылки шампанского, они уехали», — рассказала прокурор Алсу Хабибуллина на суде.

Подельница в бегах

Анна Рясная признала вину, сотрудничала со следствием и просит рассмотреть дело в особом порядке. За сотрудничество со следствием ей могут скостить треть срока.

Григорий Назаров скончался в колонии, Рыскужина — в розыске, а Юлию Назарову вскоре будут судить в том же Верховном суде Татарстана. Судьба похищенной девочки пока неизвестна.

