Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?

В Босфоре было найдено неопознанное мужское тело. Оно было доставлено на берег морской полицией. Есть версия, что погибший — это российский пловец Николай Свечников, пропавший в августе во время массового заплыва. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Вызвали в Турцию на опознание

Первыми о находке сообщили турецкие газеты. Труп в гидрокостюме был обнаружен сотрудниками при очистке берега пролива в округе Бешикташ.

Родственников российского пловца Николая Свечникова вызвали на процедуру опознания. Это в общении с журналистами подтвердила родственница спортсмена Алена Караман.

Для установления личности мужчины потребуется ДНК-экспертиза. Турецкие власти уже уведомили генконсульство России в Стамбуле об обнаружении тела в проливе.

«Тело мужчины обнаружено у берега района Куручешме в Босфоре», — сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Сошел с дистанции

Свечников исчез 24 августа во время 37-й межконтинентальной гонки пловцов «Босфор-2025». Он пропал на дистанции примерно в 500–700 метрах от линии старта.

Очевидцы утверждали, что видели Свечникова в воде, но до финиша он так и не добрался. Из почти трех тысяч участников он оказался единственным пропавшим, хотя пловцы в целом жаловались на плохую организацию соревнований и трудные условия в тот день из-за погоды.

Родственники российского пловца назначили награду в 500 тыс. турецких лир (900 тыс. рублей) за информацию о его местонахождении. Караман подтвердила готовность семьи выплатить указанную сумму после исчезновения Свечникова на территории Турции.

Еще в октябре мать спортсмена Галина Свечникова выражала надежду на то, что ее сын жив. Она рассчитывает, что Николай потерял память и находится в тяжелой жизненной ситуации.

Агентство IHA опубликовало кадры с места обнаружения трупа. На них видно, как спасатели достают тело. Рядом на воде дежурят полицейские лодки.

Оторвался тромб?

Заслуженный мастер спорта России обладатель титулов «чемпион мира» и «чемпион Европы на открытой воде» Евгений Безрученко уже на четвертый день поисков уверенно заявлял, что его коллегу вряд ли смогут найти живым.

«Я не специалист, но в этом году достаточно случаев с тромбами и сердечными приступами даже у молодых любителей спорта. Никаких неожиданностей на Босфоре нет, это достаточно легкий и комфортный заплыв как для любителей, так и для продвинутых спортсменов. Все сказки про „затащило течение на дно“ — это для привлечения внимания, там ничего такого нет. Сведение ноги, руки, чего-то еще — это не причина утонуть, даже для любителя плавания, занимающегося первые недели», — говорил Безрученко.

Он пояснил, что при сведении мышц конечностей достаточно остановиться на 5–10 секунд, мастер спорта же способен даже в движении расслабить ногу или руку, чтобы все прошло.

